Mesajı verdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, adada güvenlik, deniz yetki alanları, enerji, hidrokarbonlar ve ticaret yollarıyla ilgili bir karar alınacaksa, Kıbrıs Rum liderliğinin Kıbrıslı Türkler yokmuş gibi davranamayacağını vurguladı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre; Erhürman, Kazım And başkanlığındaki Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’ni ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’ne görüşmeden dolayı teşekkür eden Erhürman, “Geride bıraktığımız dönemde Kıbrıs Rum Liderliği, bu adanın tamamı ve Kıbrıs’ta yaşayan herkes adına egemenlik kullandı. Kıbrıslı Türkler bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir ve Kıbrıs Rum Liderliği tek başına böyle bir hakka sahip değildir. Bu adada güvenlikle, deniz yetki alanlarıyla, enerjiyle, hidrokarbonlarla, ticaret yollarıyla ilgili bir karar alınacaksa, Kıbrıs Rum Liderliği bizi yok sayarak, görmezden gelerek, biz yokmuşuz gibi davranarak tek başına bunu yapamaz.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının adadaki iki eşit kurucu ortaktan biri olduğuna vurgu yapan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yok sayılamayacağının altını çizdi. “Cumhurbaşkanı’nın görevlerinin başında Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüyle ilgili müzakereleri yürütmek var elbette.” diyen Erhürman, dört buçuk yıldır bir müzakere olmadığını da söyledi.

Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti

Erhürman, Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı. Erhürman’a Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler’in eşlik ettiği ziyarette Çukurovalılar Dayanışma Derneği Başkanı Sabahattin Kurt, Genel Sekreter Kadir Yel ve bazı dernek üyeleri de hazır bulundu. Ziyarette konuşan Erhürman, demokrasinin basit bir kuralı olduğuna işaret ederek, “Adayları dinlersiniz, hangisinin önümüze çizdiği yol aklınıza yatarsa, ona oy verirsiniz. Ama adaylardan biri önceki dönemde görev yaptıysa, o dönemde yapılanlardan memnun muyuz, değil miyiz diye bakarsınız” dedi. Geçmiş dört cumhurbaşkanı döneminde de bu ülkede Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne yönelik müzakereler yürütüldüğünü anımsatan Erhürman, ilk defa bir dönemde tek bir müzakere masası dahi kurulmadığını vurguladı. Erhürman şöyle konuştu: “Ersin Bey, ‘benim görüşlerim doğrultusunda müzakere etmeliydi’ demiyorum; kendi görüşleri doğrultusunda müzakere edebiliyorsa etmeliydi ama etmedi veya edemedi.”

Memleket güvenlik açısından sıkıntı yaşıyor

“Bu çocukların AB vatandaşlığı alma hakkı, analarının ak sütü gibi helaldir” diyen Erhürman, bu konuda dahi görüşme masasında herhangi bir mücadele verilmediğini ileri sürdü. Tufan Erhürman, “Bunların hiçbiri yapılmadı. Madem dışarıda liderlik göstermedi, içeride göstermesini bekledik. Fakat son birkaç senedir memleket güvenlik açısından sıkıntı yaşıyor. Silah ruhsatları havada uçuşuyor, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı aldı yürüdü. Anayasada “Cumhuriyet Güvenlik Kurulu” vardır; başında da Cumhurbaşkanı bulunur. Bu kurulun güvenlikle ilgili kararları, Bakanlar Kurulu’nda öncelikli olarak dikkate alınır. Bu kurul bir kez bile toplanmadı. Beş senedir yerimizde de saymadık. Geri geri gittik” dedi. Anayasa’nın 102. Maddesinin 2. Fıkrasına göre Cumhurbaşkanı’nın görevlerinden birinin de “kamu işlerinin kesintisiz ve düzenle yürütülmesini sağlamak” olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Kamu Yönetimini İzleme ve Yurttaş Şikayetlerini Değerlendirme Birimi” kurulacağının altını çizdi.