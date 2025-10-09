Bitkiler kurudu

Vizakia Barajı’nın tamamen kuruması nedeniyle Lefkoşa (Rum tarafı) kazasına bağlı Vizakia, Nikitari, Potami, Ayios Yeorgios ve Kutrafa (Kurtboğan) köylerinde yaşanan susuzluk sorunu Rum Meclisi Tarım Komitesi’ne götürüldü.

Haravgi “Beş Köye Destek Talebi Meclis’te… ‘Su Meselesini Çözdük’ Lafı Büyük Bir Anekdot Olarak Tarihte Kalacak” başlığıyla aktardığı haberinde, Komite üyesi milletvekillerinin Rum “tehlike çanlarını çaldığını” ve Rum yönetimine, acil ve uzun soluklu çözüm çağrısı yaptığını yazdı.

Habere göre, konuyu Meclis Tarım Komitesi’ne götüren AKEL Milletvekili Hristos Hristofidis, susuzluğun çok büyük ölçekte olduğunu, Ksilatu’dan sonra bir bölgenin daha susuz kaldığını, bitki ve ağaçların kuruduğunu vurguladı.

Komite toplantısında, hükümet tarafının daha önce alınmış önlemleri tekrar etmek dışında yeni bir çözüm niyeti ortaya koymadığını da belirten Hristofidis, içme ve sulama suyu temini için inisiyatif alınmazsa köylülerin orayı terk etmek zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Büyük barajlar için güvenlik programı

Fileleftheros gazetesine göre; Katuri deresi üzerine 1957-60 döneminde inşa edilen 285 bin metreküp kapasiteli Dillirga-Aşağı Pirgo barajında büyük çaplı tamir ve temizleme çalışması yürütülüyor.

İhalesine Rum Su İşleri Dairesi tarafından 8 Temmuz 2025’te çıkılan ve 492 bin Euro’ya yük-lenici firmaya ihale edilen çalışmanın yüzde 60’ının tamamlandığı açıklandı.

Aynı gazete Rum Su İşleri Dairesi’nin büyük barajların güvenlik seviyesini artırma, kritik teç-hizatının bakım ve onarımı ile iklim değişikliği etkilerine uyumunu sağlamak için güvenlik ve sürdürülebilirlik yatırımı programı yürüttüğünü, Daire’nin bu amaçla 2025-2027 dönemi için 2,8 milyon Euro’luk harcama bütçesi bulunduğunu ekledi.

Habere göre, bu amaçla Baraj Güvenliği Dairesi’nin yeni işe alımlar yapılacak, yerli ve yaban-cı uzmanlara inceleme yaptırılacak. Program kapsamında kritik müdahale yapılacak barajlar Kalopanayotis, Ksilato, Kiti, Vizakia, Kliru-Malunda-Akça, Mavrokolimbo, Tamaso, Polemidya (Binatlı), Solya, Arminu, Lefkara, Dipotamos-Kalavaso, Kannaviu, Evretu, Asprokremmo ve Kuri olarak sıralandı.