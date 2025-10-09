Numarasını aldı

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 12 Ekim cumartesi günü düzenlenecek Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu'da kullanacağı numara takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, maratondan elde edilecek gelirin, Engelsiz Yaşam Evi Spor Kompleksine bağışlanacak olmasının son derece anlamlı olduğunu ifade etti.

Hedeflerini anlattı

Bu arada Tatar, Taşkınköy Spor Kulübü’nde düzenlenen buluşmada vatandaşlarla bir araya geldi.

Taşkınköy halkıyla buluşan Tatar, siyasetteki tecrübelerini, halkla iç içe yürüttüğü çalışmaları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınma hedeflerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, siyasete halkla iç içe başladığını vurgulayarak, “Ben her zaman her yerdeydim. Sadece siyaset anlamında değil, halkın köy meydanları, spor, kültürel etkinlikler, müzik… Her türlü alanın içerisindeydim” ifadelerini kullandı.

Tatar, iki devletli siyasetin önemine dikkat çekerek, “Türkiye’nin tam desteğiyle Kıbrıs’ta iki devlet, iki halk, iki ayrı demokrasi vardır. Bütün dünyanın buna saygı duyması gerekmektedir” dedi.

Federasyon modelinin artık geçerliliğini yitirdiğini vurgulayan Tatar, “Artık federasyonu konuşmanın hiçbir anlamı kalmamıştır. Rum tarafı sıfır asker ve sıfır garanti söylemiyle bizi yanlış yönlendirmeye çalışıyor. Onlar bu oyunla Kıbrıs Türkünü azınlık durumuna düşürmek istiyor” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı ayrıca, “Zaten benim rakibim de tam böyle söyleyemiyor. Halbuki Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin tüzüğüne baktığınızda, onları destekleyen sol güçler, Türkiye’nin buradan çekilmesiyle hiçbir şey olmayacağını düşünüyorlar; çok yanlış düşünüyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı, egemenliğin önemine vurgu yaparak, “Egemenliğinizden taviz verdiğiniz anda toprağınızla gider, değerlerinizle gider ve havada kalırsınız. Türkiye’nin tam desteğiyle devletimizin değerlerini güçlendirmek ve geleceğe taşımak zorundayız” dedi.

Yurtdışındaki Kıbrıs Türkleri ile kurduğu bağlara da değinen Tatar, “İngiltere, Avustralya ve Türkiye’deki Kıbrıs Türkleri ile iletişimimizi güçlendirdik. Onlar bu devletin bir parçasıdır ve asla yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Ben halkın adamıyım”

Tatar, halkla ilişkisini öne çıkararak konuşmasını şöyle tamamladı: “Ben halkın adamıyım. Kıbrıs’ta her zaman gidip basmadığım yer yok. Türkiye’de çok sayıda üniversiteden fahri doktora aldım ve gençlerle Kuzey Kıbrıs sevgisini paylaştım. Seçmen kendi vicdanına göre karar verecek. Biz devletimize ve egemenliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

Olan parkı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Yerleşkesi yanında yapımı tamamlanmak üzere olan parkı ziyaret etti. Tatar, ziyaretiyle ilgili sosyal medya paylaşımında, “Lefkoşa’ya nefes aldıracak park hizmete giriyor” ifadelerini kullandı.

