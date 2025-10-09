Yargı süreci  tamamlandı

Kuzey Kıbrıs’ta farklı suçlamalarda iki ayrı mahkemede yargılanan Kıbrıslı Rum 5 sanık dün sınır ihlali suçundan yeniden yargıç huzuruna çıktı.

Lefkoşa’da Askeri Mahkeme’ye çıkan G.G. (E-66), A.K (E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L.’nin (E-68) avukatı Öncel Polili ve Uğur Çulhaoğlu da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme, duruşmanın 8 Ekim Çarşamba gününe ertelenmesine emir verdi.

Duruşmada, savunmanın son tanığı olan ve Türkiye’den gelen Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanı dinlendi.

Mahkeme, duruşmanın 15 Ekim Çarşamba gününe ertelenmesine emir verdi.

Bir sonraki duruşmada, iddia makamı ve savunmanın hitaplarının ardından mahkemenin davanın kararı için gün vermesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

G.G. (E-66), 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, KKTC’ye giriş yapmış, kendisiyle birlikte araç sürücüsü A.K (E-60) ve araçtaki diğer yolcular A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) tutuklanmıştı.





