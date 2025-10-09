Avokado’nun tanesi 100 lira

Ömer KADİROĞLU- Hamit ER

Girne Çarşamba Pazarı’nda mevsim sebze ve meyveleri dahi yüksek fiyatlardan satışa sunuldu. Tanesi 100 TL’ye satılan avokado, en pahalı ürünlerden biri olurken, taze fasulyenin kilosu 250, incir 200, üzüm 150, domatesin ise 120 TL’ye kadar yükseldi.

Vatandaşlar, pazar fiyatlarının denetlenmesini isterken, “İncirin, üzümüm mevsimi ama çok pahalıya satılıyor” diyerek, dert yandı.

Ne dediler…?

Kemal Taneri

“Pazar yeri ama fiyatlar çok pahalı. Babam eski TM mensubu, fiyatları görünce bir daha pazara gelmem dedi. Pazarda meyveler de sebzeler de pahalı.”

Cemal Yemenici

“Bu mevsimde çıkan ürünler bile çok pahalı. Salatalık, domates mutfağın esasları ama çok pahalıdır. Bir salkım üzüm 200 lira, ama denetimden geçip geçmediği belli değil. İncir zamanı ama 250 liraya satılıyor. En fazla 100 lira olması lazımdı. Üzümün de zamanı, 200 lira yerine 70 lira olması gerekiyor. Bizi kendi halimize bıraktılar, isteyen istediğini yapıyor.”

Mustafa Öcal

“Avokado ve ejder meyvesi çok pahalı, diğer ürünler zaten yüksek fiyatlı. Son 3-4 aydır alım gücüm düştü, çünkü fiyatlar çok yükseldi. Yetkililerden bir beklentimiz de kalmadı.”

Ali Çelik

“Yerli üzüm neden pahalı anlamak mümkün değil. Domates Türkiye’de kilosu 9 lirayken, neden burada 120 liraya satılıyor. Yetkililerden bir beklentimiz yok, çünkü onlar sadece kendilerini düşünüyor.”

Berrin Aksoy

“Fiyatları görünce şaşırıyorum ama yine de alıyorum. Fiyatlar uçsa da evin ihtiyaçlarını almak zorundayım. Memur emeklisiyim, iki kişiyiz ancak geçiniyoruz. Asgari ücret alan çocuklu aileler nasıl geçiniyor bilemiyorum. Yetkililer piyasayı denetlemeli, insanlar mağdur oluyor.”

Pazar yerinde dün fiyatlar şöyleydi:

Taze Fasulye: 250 TL

İncir: 200 TL

Şeftali - Nektarin: 180 TL

Kolokas: 150 TL

Barbunya: 150 TL

Kapya Biber: 150 TL

Zeytin: 150 TL

Üzüm: 150 TL

Erik: 150 TL

Alıç: 150 TL

Hünnap: 150 TL

Bamya: 140 TL

Çiçek Lahana: 120 TL

Domates: 120 TL

Börülce: 100 TL

Elma: 100 TL

Armut: 100 TL

Nar: 100 TL

Mango: Tane 100 TL

Avokado: Tane: 100 TL

Mandalina: 100 TL

Limon: 80 TL

Salatalık: 80 TL

Kabak: 80 TL

Acı Biber: 80 TL

Dolmalık Biber: 80 TL

Mor Sarma: 80 TL

Muz: 75 TL

Pancar: 70 TL

Marul: 60 TL

Havuç: 50 TL

Soğan: 45 TL

Patates: 40 TL

Patlıcan: 40 TL

Pazı: 40 TL

Roka: 40 TL

Golyandro: 40 TL