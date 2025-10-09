Meclis’te oylanacak

Hükümet ortağı UBP, DP ve YDP milletvekillerinin imzalarıyla Meclis’e gönderilen Kıbrıs soru-nuyla ilgili ‘İki devletli çözüm’ önerisi; Hukuk, Siyasi İşler, Dış ilişkiler ve Savunma Komite-si’nde oy çokluğuyla kabul edilerek, Genel Kurul gündemine sevk edildi. Toplam 5 kişiden olu-şan komitenin UBP’li 3 üyesi öneriye destek verirken, CTP’li 2 üye olumsuz oy kullandı.

Komite Başkanı Yasemin Öztürk, karar önerisinin ivediliği olmaması nedeniyle beş gün geçtik-ten sonra Meclis’e sunulabileceğini belirterek, tüm vekillere toplantı için çağrı yapılıp, olağanüs-tü oturumda kararın görüşülebileceğini söyledi. Öztürk “Şu andaki düşünce de o yöndedir” dedi.

Oy çokluğuyla kabul edildi

“Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi”, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde oy çokluğuyla kabul edilerek, Genel Kurul gündemine sevk edildi. Toplantı sonrası açıklama yapan Komite Başkanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, karar önerisinin ivediliği olmaması nedeniyle beş gün geçtikten sonra Meclis’e sunulabileceğini belirterek, tüm vekillere toplantı için çağrı yapılıp, olağanüstü oturumda kararın görüşülebileceğini söyledi, “Şu andaki düşünce de o yöndedir” dedi. Karar önerisinde, hükümette olan tüm vekillerin imzası olduğunu ifade eden Öztürk, Kıbrıs



Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisinin Komitede üçüncü görüşmesi yapılarak, oy çokluğuyla onaylandığını belirtti. Öztürk, sürenin pazartesi günü dolacağına işaret ederek, “Sayın Başbakanımızın, Genel Sekreter’le istişare edip, danışma kararı neticesinde aynı gün oylamaya sunulabilir” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle Genel Kurul çalışmalarına 15 gün ara verilmesine ilişkin kararın hatırlatılması üzerine Öztürk, tüm vekillere toplantı için çağrı yapılıp, olağanüstü oturumda kararın görüşülebileceğini söyledi ve şöyle konuştu: “Şu andaki düşünce de o yöndedir. Tabi bunun net günü Pazartesi mi olur,



Salı mı olur? Sayın Başba-kanımız, Genel Sekreter’le istişare ederek, bir gün belirler ve tüm vekillere çağrı yapılır. O çağrı netice-sinde de oylama yapılacak.”

Toplantıya kimler katıldı

Komite Başkanı, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Ongun Talat ile Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.

Karar Önerisini, UBP Grubu’na bağlı bazı milletvekilleri, Demokrat Parti (DP) milletvekilleri, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı ve Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu sunmuştu.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2025, 09:45