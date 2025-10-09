Sergi açılışı da yapıldı

İş Kadınları Derneği’nin (İKD) düzenlediği “8. İş’te Kadın Fotoğraf Yarışması” ödül töreni ve sergi açılışı önceki gece Bedesten’de yapıldı.

Garanti BBVA ana sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte birincilik ödülünü Sabiha Garabli kazanır-ken, Mehmet Karahasan ikincilik, Şaziye Kofalı Kurt ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Kutlay Halkseven Jüri Özel Ödülü’nü aldığı, Sabiha Garabli’nin İKD Özel Ödülü’nü de kazandığı yarışma kapsamında seçilen 33 fotoğraf ödül töreni ardından sergilendi.

Etkinliğe, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı katıldı. Etkinlikte ayrıca Garanti BBVA Kıbrıs Ülke Müdürü



Elif Altınkol, İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu ve sanatseverler yer aldı.

Kokteylle başlayan gece konuşmalarla devam etti, ardından ödüller takdim edildi ve sergi gezildi.

Etkinlikte konuşan İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı, yarışmanın sekiz yıldır emeğin ve üretimin fotoğraf sanatıyla anlatıldığı bir farkındalık alanı olduğunu kaydetti.

Garanti BBVA Kıbrıs Ülke Müdürü Elif Altınkol ise yaptığı konuşmada, böylesine bir anlamlı gecede bulunmaktan duyduğu mutluluğu paylaşarak, cesareti ve yaratıcılığı kutlamak üzere bir araya gelindi-ğini kaydetti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise, Dünya Cinsiyet Eşitliği raporuna göre tam eşitliğe 134 yıl sonra gelineceğine işaret ederek, bunun cinsiyet eşitliği için yapılan işlerin ne kadar önemli olduğunu göster-diğini söyledi.

Serginin ileriki günlerde Ercan Havalimanı ve Girne’de de sanatseverlerle buluşacağı belirtildi.

