Kahramanlar gözyaşlarıyla uğurlandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınına müdahale sırasında şehit olan orman işçileri ve AKUT gönüllüleri, düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı. Yangında hayatını kaybeden Muharrem Can (42), İlker Onarıcı (54), Tekin Enes Sarıyıldız (24), Bayram Eren Arslan (25) ve Alperen Özcan’ın (22) cenazeleri, Ankara’daki Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehitler, memleketlerinde toprağa verildi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kur-tulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, AKUT gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eyüp Dereli Eskişehir’de defnedildi

Yangında şehit düşen orman işçilerinden Eyüp Dereli (37) için Eskişehir Reşadiye Camii’nde tören dü-zenlendi. Evli ve 2 çocuk babası olan Dereli, Kanlıpınar Şehitliği’nde toprağa verildi. Törene, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.

Alperen Özcan vasiyet gibi gitmiş

22 yaşındaki AKUT gönüllüsü Alperen Özcan’ın cenazesi Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Kuşçu köyünde defnedildi. Babasının gitmesini istememesine rağmen gönüllü olarak yangına müdahaleye giden Özcan’ın ailesi törende gözyaşlarına boğuldu. Özcan’ın Kahramanmaraş depremlerinde de görev aldığı belirtildi.

Tolunay Kocaman balayından yeni dönmüştü

Şehit orman işçisi Tolunay Kocaman’ın cenazesi memleketi Kümbet Mahallesi’nde toprağa verildi. 10 gün önce evlenen ve 3 gün önce balayından döndüğü öğrenilen Kocaman’ın, Bilecik’teki yangından sonra Eskişehir'e görevlendirildiği bildirildi.

Ütni ve Şahin uğurlandı

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde yaşayan orman işçileri Sercan Ütni (26) ve Hilmi Şahin (23) için ilçede tören düzenlendi. Şehitler, mahalle mezarlıklarında toprağa verildi. Törenlere, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile çok sayıda yetkili ve vatandaş katıldı.

Karabük şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

Orman muhafaza memuru Enes Kızılyer (25), memleketi Karabük’te toprağa verildi. Ankara Adli Tıp Kurumu’ndan alınan cenaze, Karabük Orman İşletme Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından Sevgi Pınarı Camii’ne götürüldü. Şehit Kızılyer, 500 Evler Aile Mezarlığı’nda defnedildi.



