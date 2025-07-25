Doğru paylaşım yapılmalı

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, su dağıtımının, içme suyu sıkıntısı çekilecek olmasından dolayı durduğunu belirterek, Türkiye’den getirilen suyun dağıtılma şeklini eleştirdi. Akçın, "Suyun gelişi güzel değil de, narenciyeye öncelik verilerek, sebze dikimine ise ihtiyaca göre izinle dağıtılsaydı bugün durum çok farklı olurdu" dedi.

Akçın yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen suyun dağıtımının adamına göre olduğunu savunarak, belli başlı hatırlı kişilerin bahçesine su bağlandığını öne sürdü. Akçın, “Söylentilere göre 4.90 TL’ye aldıkları suyu, yan komşularına 8.10 TL’ye satmaya çalıştılar” şeklinde devam etti.

Suyun Güzelyurt, Bostancı, Aydınköy ve Güneşköy’ün bazı bölgelerine verildiğini, tüm bahçelere verilmediğini kaydeden Akçın, “Bunda da hatırlı kişiler ön planda. Bu su Gaziveren, Akçay, Zümrütköy, Mevlevi, Şahinler ve Kalkanlı’ya hiç uğramadı” ifadelerini kullandı.

Narenciyede dönüm başı desteklerden üreticinin memnun olduğunu belirterek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’a teşekkür eden Akçın, ancak suyun kuru arazilere aynı anda verilmesinin çok yanlış olduğunu belirtti.

Su dağıtımının durduğunu ve halk arasında “Anavatan suyu kesti” dedikodusu başladığını kaydeden Akçın, su kesintisi şikayetleri üzerine ilgilileri aradıklarını ve suyun, Ağustos ayında içme suyu sıkıntısı çekilecek olması nedeniyle KKTC yetkilileri tarafından kesildiğini öğrendiklerini savundu.

Öte yandan Cypfruvex’in Mart ayından beri aldığı Valensiya ürününü beş aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen ödemediğini ifade eden Turgut Akçın; üretici, ürünü verdiği dönemde doların 30 TL’lerde, bugün ise 40 TL’nin üzerinde bir fiyattan seyrettiğine dikkat çekti. Üreticinin alacağı paranın yüzde 20’nin üzerinde değer kaybettiğini belirten Akçın, hükümetin bir an önce bu konunun üzerine gidip, üreticinin ödenmesini talep etti.

