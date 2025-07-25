Müdahale edin

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), yükseköğretim alanındaki sorunlara dikkat çekerek, hükümeti ve Başbakan Ünal Üstel’i Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki (DAÜ) olumsuz gelişmelere müdahale etmeye çağırdı.

Eziç Lefkoşa’da düzenlenen basın toplantısında konuşan DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, yükseköğretimin uzun süredir krizin eşiğinde olduğunu vurguladı. Hoşkara, “Bu kriz sahte diplomayla zirve yaptı. Denetimsizlik, nitelik kaybı ve ekonomik sürdürülemezlik artık sistemin taşıyamayacağı boyutlara ulaştı” dedi.

"Kriz derinleşiyor, strateji uygulanmıyor"

Yükseköğretimin, stratejik bir vizyon ve kamu desteği olmadan sürdürülemeyeceğini ifade eden Hoşkara, 2021’de Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Yükseköğretim Strateji Belgesi’nin hedeflerinin büyük oranda uygulanmadığını söyledi. Hoşkara, uluslararası akreditasyon, kalite standartları ve sıralamalarda yer alma gibi adımların atılmamasının sorunu daha da büyüttüğünü savundu.

DAÜ’de 2024 yılında sendika, üniversite ve hükümet arasında imzalanan protokolün 15. ayına girildiğini hatırlatan Hoşkara, giderlerde 900 milyon TL’lik azalma sağlandığını ancak gelir-gider dengesinin bozulmaya devam ettiğini kaydetti. Gelirin düşmesine neden olan en büyük etkenin, yüzde 50 olan burs oranının yüzde 80’e çıkarılması olduğunu söyleyen Hoşkara, bu kararın “hiçbir başarı veya ihtiyaç kriteri olmadan” alındığını ve “akıl tutulması” olduğunu dile getirdi.

DAÜ’nün, Kuzey Kıbrıs’tan “Times Higher Education” listesine giren ilk üniversite olduğunu hatırlatan Hoşkara, yükseköğretimde kalite ve mali sürdürülebilirliğin birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguladı. 2025 yılında öğrenci başına düşen maliyetin 6 bin 500 dolar olduğunu açıklayan Hoşkara, alınacak tedbirlerle bu rakamın 2028’e kadar 5 bin dolara düşürülebileceğini belirtti.

Hoşkara, KKTC’de ilkokulda okuyan bir öğrencinin devlete maliyetinin de 6 bin dolar olduğunu söyleyerek, devletin yükseköğretime daha fazla destek vermesi gerektiğini kaydetti.

“Grev son çaredir”

Toplantıda soruları da yanıtlayan Hoşkara ve DAÜ-SEN Genel Sekreteri Hamit Caner, DAÜ’de yaşanan sorunlara karşı grevin gündemlerinde olmadığını ancak hükümet ve üniversite yönetiminin gerekli adımları atmaması halinde grev dahil tüm seçeneklerin değerlendirileceğini ifade etti. Hoşkara, “Grev savaş gibidir, kazananı olmaz. Kurum zarar görmesin diye veri paylaşarak çözüm arıyoruz” dedi.

“Kolay diploma esas tehlike”

Genel Sekreter Hamit Caner de konuşmasında, bazı üniversitelerde öğretim elemanlarının kayıt dışı çalıştırıldığını ileri sürerek, “Esas tehlike sahte değil, kolay diploma” dedi. Caner, özel sektörde sendikalaşmanın yasallaşması gerektiğini vurguladı.