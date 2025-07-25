Denize uğurlanacak

Yaralı ve bakıma muhtaç deniz kaplumbağalarını sağlıklarına kavuşturmak amacıyla kurulan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, bir mucizeye daha imza attı. Geçtiğimiz hafta boğulma tehlikesi ile Merkez’e getirilen ve yumurtlama döneminde olduğu anlaşılan Şanslı isimli deniz kaplumbağası tedavisinin ardından sağlığına kavuşturuldu.

Ağına bir deniz kaplumbağasının takıldığını fark eden duyarlı balıkçı Ali Bebek tarafından bulunan Caretta Caretta türü, 45 -50 yaşlarındaki Şanslı, güvenli alana alındıktan sonra vakit kaybedilmeden Merkez’e ulaştırıldı. Merkeze getirildiğinde nefes almakta güçlük çektiği fark edilen kaplumbağaya solunum desteği verildi. En büyük sürpriz ise çekilen röntgen esnasında Şanslı’nın yumurtlama döneminde olduğunun anlaşılmasıydı.

Sargın Kara: Doğa dostlarına teşekkür ederim

Şanslı’nın ilk muayenesinde akciğerlerinde ciddi bir enfeksiyon tespit edildiğini belirten Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara; “Erken müdahale edilmemiş olsaydı, bu enfeksiyon hayati sonuçlara yol açabilirdi. Ultrason kontrollerinde Şanslı’nın vücudunda gelişimini tamamlamak üzere olan yumurtalar mevcut olduğunu tespit etmemiz bizi daha da heyecanlandırdı. Tedavisinin zamanında tamamlanabilmesi yalnızca onun sağlığı için değil, aynı zamanda türün devamlılığı açısından da büyük önem taşıyordu” dedi. Deniz kaplumbağalarının yuvalama döneminin önemine dikkat çeken Sargın Kara, “Tedavi sürecinde önceliğimiz, hem enfeksiyonun kontrol altına alınması hem de üreme sistemine zarar gelmemesiydi. Merkezimizde uygulanan titiz ve hızlı müdahaleler sayesinde Şanslı, sağlığına kavuştu ve yumurtlamadan önce doğaya dönmeye hazır hale geldi. Şanslı vesilesi ile deniz kaplumbağalarının yuvalama döneminde olduğunu ve aynı zamanda bazı bölgelerde yavruların da yuvalardan çıkmaya başladığını bir kez daha hatırlatır duyarlı davranan doğa dostlarına teşekkür ederim” dedi.



