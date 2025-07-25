Polis araştıracak

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Kalecik’te, bir site içerisinde inceleme yaptıkları esnada suçüstü yakalanan 5 Kıbrıslı Rum ile ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Zanlıların tasarrufunda bulunan ve içerisinde KKTC vatandaşlarına ait kişisel tapu bilgilerinin bulunduğu evrak üzerinde imza ve kaşesi bulunan Uzunoğlu Emlak Şirketi sahipleri Altan Uzunoğlu ile Zeynel Uzunoğlu, soruşturma kapsamında gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Yokuşoğlu; olayı hatırlattı. Polis, 19 Temmuz 2025 tarihinde, 5 Kıbrıslı Rum’un İskele’ye bağlı Kalecik’te bir sitede inceleme yaparken yakalandıklarını anımsattı. Polis; zanlıların tasarrufunda haritalar, inşaat şirketleri ve direktörleriyle ilgili bilgilerin ele geçirildiğini aktardı. Polis; yürütülen ileri tahkikat neticesinde, Rumların tasarrufunda bazı KKTC vatandaşlarına ait 1974 yılı sonrası kişisel tapu bilgilerinin de bulunduğunu açıkladı. Polis; ele geçirilen evrak üzerinde, Uzunoğlu Emlak Şirketine ait kaşe ile Altan Uzunoğlu’nun imzasının bulunduğunu açıkladı.

Zeynel Uzunoğlu’nun da konu şirketin direktörü olması nedeniyle, mesele ile bağlantılı gözaltına alındığını bildiren polis; zanlıların ev ve işyerlerinden çok sayıda evrak, dosya, telefon, bilgisayar ve USB belleğin incelenmek üzere emare alındığını bildirdi ve mahkemeden soruşturma maksatlı süre talep etti. Mahkeme; zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.