Her zaman yanımızda

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü Başkanı Havva Paşaoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Diyalog Medya Kurumu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Akar’a çiçek takdim eden kulüp başkanı Paşaoğlu, eğitim ve sağlık amaçlı faaliyetler gerçekleştirdiklerini ve bu faaliyetlerin kamuoyuna duyurulmasında Diyalog Medya’dan destek gördüklerini söyledi.

Diyalog Gazetesi ve tv2020’nin sürekli takipçisi olduklarını belirten Paşaoğlu, güvenilir yayınların kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Diğer yönetim kurulu üyeleri de Diyalog Medya’nın desteğine teşekkür etti.