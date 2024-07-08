Masada çözülmeli

Rum Yönetimi’nin, kuzeydeki mülklerin satışıyla ilgili olarak çok sayıda kişi hakkında tutuklama emri çıkarması ve bunu uygulamaya koyması ciddi endişelere yol açtı. Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, güneyde mal bırakanların da bırakmayanların da bu uygulama nedeniyle huzursuz olduğunu söyledi.

Mülkiyet sorununun masada çözülmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, savaş sonrasında ortaya çıkan sorunları tutuklama emriyle ortadan kaldırmanın mümkün olmadığına dikkat çekti. Vatandaşlar, yabancılarla başlayan tutuklamaların Kıbrıslı Türklere veya Türk vatandaşlarına sıçraması halinde ikili ilişkilerin gerilmesinden endişe duyuyor.

Ne dediler?..

Alkan Cannur

“Rum mallarıyla ilgili tutuklamalar oluyor ancak bunu mülkleri alanlar düşünmelidir. Bizim Rum malımız yok bu konuda rahatım. Rum malları sayesinde birçok kişi zengin oldu. Arsalar yabancılara satıldı. Bu nedenle yabancılar da şu an sorun yaşıyor. Ayrıca yerli halkımız bu sıkıntılardan dolayı artık ev alamıyor. Gerçi daireler fahiş fiyatlara satılıyor.”

Tansu Cenkler

“Güney Kıbrıs’taki 3 mülkümüze karşılık buradan eşdeğer mal aldık. Bunların koçanları da var ama biz aldıklarımız satmadık. Rumların mallar üzerinden yaptığı girişim bence bizi masaya oturtmak içindir. Açık açık korku salıyorlar… Çevremizde de bu konudan dolayı panikleyen çok insan var onlar da güneye gitmeye korkuyor. İletişim ve müzakere yoluyla bu işler çözülebilir.”

Yavuz Zeybek

“Biz güney göçmeniyiz , Rum tarafında bıraktığımız malların akıbeti ne oldu onu bile bilmiyoruz. Oradaki mallarımıza karşılık burada mal aldık ancak bana verilen tarlanın üzerinde başkaları ekip biçiyor bir faydasını da göremiyorum .Mal- mülk konuları üzerinde de çok oyunlar dönüyor. Rumların bu konuyla ilgili olumsuz girişimini kınıyorum. Bu sorunu vatandaşlara korku vererek çözemezler, siyasilerimizle ancak bu işi çözebilirler. Bizim üzerimizden yürümeleri çok yanlış.”

Nurten Gürkan

“Bizim buradaki mallarımız Kraliçe Elizabet mühürlü İngiliz koçanladır. Rum malımız yoktur. Bundan 30 yıl önce Rum malları üzerinde sorunlar çıkacağı konuşuluyordu, o gün geldi, çattı.

Rumların bu tutuklamalarını siyasi olarak görüyorum. Herhangi bir Rum makamı bizim İngiliz tapulu malımızın üstünde hak iddia edemez. Türk malları da Rum tarafında tasarruf ediliyor bence bir orta yol bulunmalıdır. Kıbrıs müzakereleri yeniden canlanmalıdır.”

Osman Gümüşay

“Ben 74’te güneyden geldim. İki kez yaralandım ancak resmi gazilik hakkımı vermediler. Ayrıca ne tarla ne de ev de verdiler. Ailemizden kalan eşdeğer mallarımız var ancak satmadık. Bu ülkede bazıları hem güneydekini hem de kuzeyde aldığı Rum malını sattı. Bunların başı büyük beladadır. Evet Rumlar bize çektirdi ama bizimkilerde mallar üzerinden haksızca çok zenginleşti. Bence müzakereler de olmayacak her şey çok karışık ilerliyor. Bu işin nasıl sonuçlanacağı bile belli değil. Meclis tatilde, ülke UBP tarafından yönetiliyor, işte sonuçta ortadadır.”

Hüseyin Kırcıoğlu

Ben güney göçmeniyim, bizim mallarımız şu an eşdeğer, oradaki mallara karşılık burada mallarımız oldu. Bu mallardan sattığımız arsalar da oldu ama bizim güneyde bıraktığımız topraklar daha değerliydi. Rumlar şimdi bu konu üstünden Kıbrıs Türk toplumuna saldırıyor. Bence bu iş ancak masada hallolur. Gelsinler anlaşalım ama bizimkilerde gitsin o masaya otursun.”

Salih Dereli

“Biz Baf göçmeniyiz. Zamanında bizde nüfus mübadelesi yapıldı,komiteler kuruldu. Baf göçmeniyiz diye bize Alsancak’ta mallarımıza karşılık mal verdiler. Şu zamana kadar mülk satmadık . Rumların bu atağı iyi değerlendirmelidir, tehlikeli sonuçları olabilir. Yetkililer sağlam hazırlık yapmalı. Malı olmayanlara da buradan çok mal veriler ve o kadar zenginleşenler oldu ki aklınız hayaliniz durur. Zamanında da çok yanlış yapıldı ve ne yazık ki şimdide büyük hatalar yapılıyor. Kıbrıs sorunu çözülmeden bu işler çözülmeyecektir.”