Aylarca kullandı

Sahte öğrenci kartıyla Lefke Avrupa Üniversitesinin (LAÜ) servisinden yararlandığı ortaya çıkan 29 yaşındaki İranlı Behnaz Mardbigham ile suç ortağı Pakistanlı Raja Sagar Hannan Kayn tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Behnaz Mardbigham’a sahte öğrenci belgesi hazırlayan şahsın Raja Sagar Hannan Kayn olduğu açıklandı.

Sahte öğrenci kartının 2024 yılı Mart ayında hazırlandığı belirtildi.

Polis memuru, Behnaz Mardbigham’ın LAÜ adına düzenlenmiş sahte öğrenci kartıyla servisten yaralandığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının 5 Temmuz 20241 tarihinde Gemikonağı’nda

TNF 207 plakalı araca bindiğini, araç sürücüsüne sahte kartı ibraz ederek tedavüle sürdüğünün tespit edildiğini kaydetti.

Polis, öğrenci belgesinin sahte olduğunun anlaşılması üzerine zanlının tutuklandığını açıkladı. Polis, yapılan araştırma sonucu sahte öğrenci belgesini Pakistanlı Raja Sagar Hannan Kayn’ın 2024 yılı Mart ayı içerisinde hazırladığının belirlendiğini kaydetti.

Polis memuru, Behnaz Mardbigham ile Raja Sagar Hannan Kaynı’nın tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, öğrenci kartının emare olarak alındığını, incelenmek üzere sahtecilik şubesine gönderileceğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

