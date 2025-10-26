‘Küresel güce dönüştük’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dış politikası ve savunma sanayii ile içeride ve dışa-rıda attığı kararlı adımlarla artık küresel bir güce dönüştüğünü söyledi. Erdoğan, "Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor." dedi. Cum-hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşma-ları Kapanış Programı"nda konuştu.

Ana muhalefet partisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Türki-ye'yi yabancılara şikayet turları düzenlediğini söyledi.

Erdoğan "Ana muhalefet partisi ülkemizi yabancılara şikayet turları düzenlerken biz 81 ilimizde gerçek-leştirdiğimiz buluşmalarda milletimizle kucaklaştık." dedi.

Cumhurbaşkanı, "Bugüne kadar ne yaptıysak halk için yaptık. Jakobenleri semtimize uğratmadık. Var-sa hatamız eksiğimiz bunları gidererek durmak yok yola devam diyoruz. Millete hizmette dargınlık yoktur." diye konuştu.

"AK Parti yolunu da yönünü de milletin belirlediği partidir." diyen Erdoğan "AK Parti'ye cesaret veren milletimizin çelikten iradesidir ve duasıdır. Elde ettiğiniz her başarıda gözü yaşlı anaların duası vardır. Bu hareket, erdemliler hareketidir." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış politikası ve savunma sanayii ile içeride ve dışarıda attığı ka-rarlı adımlarla artık küresel bir güce dönüştüğünü belirterek şöyle devam etti:

'Türkiye Batı ittifakından uzaklaşıyor.' dediler, 'Türkiye oyun dışına itiliyor.' dediler. Bütün iddialarında duvara tosladılar. Sonuçta haklı çıkan biz olduk. Artık hem bölgesinde hem de dünyada sözüne itibar edilen, kendisine huzur ve istikrar ihraç eden bir Türkiye var. Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor. Suri-ye'den Gazze'ye, Körfez'den Rusya Ukrayna arasındaki çatışmaya kadar hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor."