Şölen havası yaşandı

Gazimağusa Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 9. Uluslararası Türk Müziği Korolar Festivali, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Namık Kemal Meydanı’nda gerçekleştirilen konser, Türk sanat müziğinin zengin repertuvarını bir araya getirerek adeta bir müzik şölenine dönüştü.

Türkiye’nin farklı illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelen koroların sahne aldığı festival, yoğun ilgi gördü. Meydanı dolduran kalabalık, hem klasik hem de sevilen Türk sanat müziği eserleriyle keyifli dakikalar yaşadı.

Festivalde sahne alan korolar arasında Gönül Dostları TSM Korosu (Alanya), Mine Geçili Türk Müziği Topluluğu (Ankara), Fatih Erkoç TSM Korosu (Bursa), Türk KALP Müziği Korosu (İstanbul) ve Gazimağusa Belediyesi TSM Korosu (KKTC) yer aldı. Her bir koro, kendine özgü tarzı, sahne duruşu ve titizlikle hazırlanmış repertuvarıyla izleyicilerden büyük alkış topladı.

Gecenin açılışını yapan Gönül Dostları TSM Korosu, Alanya’dan getirdiği sıcak ve içten yorumlarıyla beğeni kazandı. Ardından sahneye çıkan Mine Geçili Türk Müziği Topluluğu, klasik eserleri zarif bir yorumla seslendirerek müzikseverlere duygusal anlar yaşattı. Bursa’yı temsilen katılan Fatih Erkoç TSM Korosu, hem solistleri hem de koro düzeniyle profesyonel bir performans sergiledi. İstanbul’dan gelen Türk KALP Müziği Korosu ise ritmik ve neşeli repertuvarıyla geceye enerji kattı.

Müzik dolu bir atmosfer

Ev sahibi olarak sahne alan Gazimağusa Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, festivalin en çok alkış alan performanslarından birine imza attı. Koro üyeleri, güçlü sesleri, sahne uyumları ve duygusal yorumlarıyla izleyicilere müzik dolu bir atmosfer yaşattı.

Festival, gecenin sonunda tüm koroların birlikte seslendirdiği “Bir Başkadır Benim Memleketim” adlı eserle son buldu. Seyirciler bu anlamlı finalde sanatçılara uzun süre alkışlarla eşlik etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, yaptığı kısa konuşmada, sanatın birleştirici gücüne vurgu yaparak festivalin uluslararası düzeyde bir kültür köprüsü oluşturduğunu söyledi. Başkan, “Bu festival sadece müziğin değil, dostluğun ve kültürel paylaşımın da buluşma noktasıdır. Katılan tüm korolara teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.