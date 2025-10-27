Güney Kıbrıs’ta yayımlanan haftalık Kathimerini gazetesine açıklamalarda bulunan eski Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, Tufan Erhürman’ın “en güçlü mesajının, modern bir Avrupa çifti olarak oy kullanmaya eşi ile birlikte gitmesi” olduğu görüşünü belirtti.

Erhürman’ı “ülkenin yeniden birleşmesine inanan, müzakere edebileceğimiz ılımlı bir siyasetçi" olarak tanımlayan Mavroyannis “ancak kolay bir müzakereci olarak algılamayalım. Sayın Akıncı da kolay değildi. Tabii ki kendi toplumlarının çıkarlarını savunuyorlar ancak çözüm, ülkenin ve insanların yeniden birleşmesi vizyonunu paylaşıyoruz.” ifadesini kullandı.

Mavroyannis Ehürman’ın KKTC Cumhurbaşkanı seçilmesinin bu gelişmenin Kıbrıs sorunu açısından “Kıbrıslı Türklerin vizyonunun çağdaş ve Avrupalı bir Kıbrıs’a katılmak olduğu, geriye halan her şeyi sadece B planı olarak gördüklerinin doğrulanması anlamına geldiği” görüşünü ortaya koydu. “Ancak daha da önemlisi Türkiye Sayın Erhürman’ın seçilmesine olanak tanıyan alanın oluşmasını engellememesidir. Bu, iki devlet tezini hemen ve resmen geri çekmeksizin Kıbrıs sorununda biraz hareketliliği uygun gördüğü anlamına geliyor. Değerlendirmek zorunda olduğumuz çatlaklar açıyor” diye ekledi.