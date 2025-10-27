Depolar boşaldı

Özlem ÇİMENDAL

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin eski başkanlarından Eczacı Dicle Tekiner, Türkiye’de ciddi anlamda ilaç eksikliğinin yaşandığını ve bu durumun Kuzey Kıbrıs’ı da etkilediğini söyledi. Kalp, kanser, tansiyon gibi ilaçların yanı sıra antibiyotik ve ağrı kesicilerin de bulunamadığı be-lirten Tekiner, aylar öncesinden yapılan uyarıların dikkate alınmamasından yakındı.

İlaç almak için Güney Kıbrıs’a giden vatandaşların önemli bir kısmı ise reçete sorunu yaşıyor. Özellikle kanser ilaçları ve antibiyotikler için doktor reçetesi isteyen Rum eczaneleri, bunun yasa gereği olduğunu söylüyor ve Türk doktorların verdiği reçeteleri kabul edemeyeceklerini belirtiyor.

Hangi ilaçlar eksik

Tekiner, ülkede birçok hastalık için gerekli olan ilaç kalemlerinde eksiklik olduğunu söy-ledi. Tekiner başlıca eksiklik olan ve eczacıların reçeteleri karşılayamadığı ilaçları şöyle sıraladı: “Kontrole tabi ilaçlar, antidepresanlar, kalp, tansiyon, kanser ilaçları, diyabet, göz damlası, antibiyotik, ağrı kesici, şeker ilaçları başta olmak üzere daha birçok ilaç.”

Türkiye’de ilaç sanayi durma noktasında

Tekiner, yaşanan eksikliğin birinci nedeninin ilaçların ağırlıklı bir kısmının ithal edildiği Türkiye’den kaynaklandığını söyledi. Tekiner, Türkiye’de devletin, ilaç sanayisine yaptığı ödemeleri, bir Euro karşılığı olarak hala 21 TL kuru üzerinden yaptığını, ilaç sanayisinin de ilaç üretimlerinde ya kısıtlamaya ya da tamamen durdurmaya gittiğini söyledi. Teki-ner, ilaç sanayisinin ödenen 21 TL kur karşılığı ile üretim yapmak istemediğini, bunun da Türkiye’de ve dolaylı olarak da KKTC’de piyasada ilaç eksikliğine neden olduğunu kay-detti.

Tekiner şunları söyledi:

“Şu anda Türkiye’de en az 300 kalem ilaç piyasada yok. Depolar boş. Ecza depolarından biz de bu ilaçları alamıyoruz. Aylardır, hatta yılbaşından bu yana biz bu krizin yaşanacağı konusunda sağlık bakanlığı ve ilaç eczacılık dairesini uyardı. Hep bizi yalanladılar, önlem alamadılar. Tek pazara bağımlı olmamız da bu noktada en büyük sorun. Biz sürekli Gü-ney Kıbrıs, AB gibi farklı pazarlara da yönelmemiz gerektiğini söyledik ama dinleyen yok. Doktorlar, hastalar, eczacılar çaresiz. Bunun sorumlusu devlettir.”

Eczacı Dicle Tekiner, hastaların mağdur olduğunu, tedavilerinin yarım kaldığını ifade ederek, yaşanan sağlık krizinin çözümü için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

