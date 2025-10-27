Öz kaynaklar kullanılıyor

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi, köylerde yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürüttüğü altyapı ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye tarafından yürütülen kaldırım ve yürüyüş yolu altyapı çalışmaları, Pamuklu Köyü’nde önemli bir kısmı tamamlanırken, şu anda Kumyalı Köyü – Kumyalı Limanı güzergahında tüm hızıyla sürüyor.

Tamamlanan bölgelerde, enerji verimliliği ve çevre dostu yaşam alanları oluşturmak amacıyla solar aydınlatma sistemleri de kuruluyor. Böylece hem modern hem de sürdürülebilir bir altyapı hedefleniyor.

Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, yürütülen projeleri değerlendirerek, “İki yıl içerisinde Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’ne bağlı tüm köylerimizde ciddi yatırımlar gerçekleştirdik. Halkımızın yaşam kalitesini artıran bu projeleri kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Belediyenin öz kaynaklarıyla yürütülen çalışmalar, köylerin modern, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşması için adım adım ilerliyor. Başkan Tuğlu, projelerin halkın günlük yaşamına doğrudan katkı sağladığını vurgulayarak, “Halkımız için, geleceğimiz için çalışıyoruz” dedi.

Belediye, altyapıdan estetiğe, güvenlikten enerji verimliliğine kadar köyleri kapsayan bu yatırımlarla, bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

