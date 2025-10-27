İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde “casusluk soruşturması” çerçevesinde ifade verdi. Soruşturma kapsamında İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında tutuklama talep edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu’nun “casusluk” suçlamasıyla ifadesinin alındığı sırada, İstanbul Adliyesi önünde partililere seslendi.

Özel konuşmasında, “‘Hırsız’ dediler olmadı, ‘yolsuz’ dediler olmadı, ‘teröre destek verdi’ dediler olmadı, şimdi son çare ‘casus’ demeye kalktılar.” ifadelerini kullandı.

Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiler

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve Tele1 TV’nin kurucusu Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak” suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

Savcılık, İmamoğlu’nun ifadesinin alınması için cezaevine yazı gönderdi. İmamoğlu, bu kapsamda Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi. Şüpheliler, siyasal casusluk suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İmamoğlu: Hüseyin Gün’ü tanıdığımı hatırlamıyorum

İfadesinde gazeteci Merdan Yanardağ’ı tanıdığını, Necati Özkan’ın ise geçmiş seçim kampanyalarında danışmanlığını yaptığını belirten İmamoğlu, “Hüseyin Gün’ü tanıdığımı hatırlamıyorum. Bu kişinin ve yanında bulunan bir kadının benimle olan fotoğrafı, 2019 yılında belediye başkanı seçildikten sonra yapılan tebrik ziyareti sırasında çekilmiştir.” dedi.

“Wickr Me” uygulamasını bilmediğini ve üyeliği olmadığını söyleyen İmamoğlu, yazışmalarda geçen “Mr Mayor”, “Başkan” veya “Ekrem” gibi ifadelerle kastedilen kişinin kendisi olabileceğini, ancak söz konusu yazışmalarla ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Hüseyin Gün itirafçı oldu

Soruşturmada adı geçen Hüseyin Gün’ün, hem emniyette hem savcılıkta etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği belirtildi.

Savcılığa verdiği ifadesinde teknoloji yatırımcısı olduğunu belirten Gün, 2019 seçim sürecinde Necati Özkan ile tanıştığını söyledi. Gün, “Necati Özkan bana Osint isimli açık kaynak istihbarat programına bakmamı istedi. Bu program aracılığıyla İBB’ye ait bazı kurumsal mail ve şifrelere ulaşıldı. Ancak herhangi bir müdahale yapılmadı.” ifadelerini kullandı.

Gün ayrıca, “Elimizdeki yazılım aracılığıyla sosyal medya hesapları üzerinden iç yazışmaları görüp buna göre algı oluşturmaya çalışıyorduk. Bu analizleri Necati Özkan’la paylaşıyordum. Özkan da bunları başkana iletirdi.” şeklinde beyanda bulundu.

Merdan Yanardağ: Hüseyin Gün’den para almadım

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan gazeteci Merdan Yanardağ, şüpheli Hüseyin Gün’ü S.A. isimli bir kadının yanında tanıdığını belirterek, “Hüseyin Gün’den hiçbir ad altında para almadım. İfadesinde bahsettiği faaliyetlerle ilgim yoktur.” dedi.

Özgür Özel Çağlayan Meydanı’nda konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Adliyesi önünde toplanan partililere hitap etti. İstanbul Valiliğinin bazı ilçelerde toplantı ve yürüyüşleri yasaklamasına rağmen, çok sayıda kişinin Çağlayan Meydanı’nda toplandığı görüldü.

Özel konuşmasında, “İmamoğlu’na atılan yeni bir iftira yüzünden buradayız. ‘Hırsız’ dediler olmadı, ‘yolsuz’ dediler olmadı, ‘terör’ dediler olmadı, şimdi de ‘casus’ diyorlar. Yazıklar olsun. Başsavcılık, kendi çaresizliğini itiraf ediyor.” ifadelerini kullandı.