Trump’tan cesaret aldı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotais’in, “Doğu Akdeniz’e kıyısı olan devletler forumu” önerisini gündeme getirmesine, ABD Başkanı Donald Trump’ın uluslararası anlaşmazlıkları çözme iradesi ve yakın çalışma arkadaşlarının bir Türk-Yunan Ajandası harekete geçirme çabasının yol açtığı bildirildi.

Haftalık Kathimerini’ye göre analizciler, konuya müdahil olan bazı çevrelerin perde gerisi inisiyatiflerinin, Türkiye’nin tavrının ve KKTC Cumhurbaşkanlığı’na Tufan Erhürman’ın seçilmesinin yarattığı olanağın, Güney Kıbrıs-ABD ilişkilerindeki iyileşme ve Amerikalıların Ada’daki askeri üslere ilgisinin forum önerisinin nedenleri olabileceğini değerlendiriyor.

Gazeteye göre; bir dizi olgu ve inisiyatif ve perde gerisinde çeşitli düzeylerde devam eden yoğun hareketlilik, Doğu Akdeniz’deki Türk-Yunan anlaşmazlığı ve Kıbrıs sorununda ‘bir şeyler olduğu’ saptamasını ortaya çıkarıyor.

Analizcilere göre, Donald Trump’ın Afrika danışmanı Massad Boulos’un Yunanistan, Libya ve Türkiye üçgenindeki temasları aracılığıyla perde gerisinde gerçekleştirdiği nabız yoklamalarının, bütün müdahil ülkelerin çıkarına olacak ve Avrupa’yı Rusya’ya bağımlılığından ve ABD’nin hegemonik rolünden kurtaracak enerji programlarını engelleyen meselelerin çözümünü hedefliyor.

Girit-Güney Kıbrıs elektrik kablosu bağlantısıyla (GSI) ilgili eylemlerin de da bunu kolaylaştırdığı bildiriliyor.

Haberde, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’in, Doğu Akdeniz’e kıyısı olan 5 ülke arasında konferans (Doğu Akdeniz Forumu) önerisi ile Türkiye, Mısır, Libya ve Güney Kıbrıs’ı “şaşırttığına” dikkat çekildi.

Forum önerisi hakkında Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in Lüksemburg’ta görüştüğü Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a ve Mitsotakis’in Slovenya’da görüştüğü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e bilgi verdiğini yazan gazete, Hristodulidis’in detayları görene kadar Yunan önerisine çekimser durduğunu aktardı.

