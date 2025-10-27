Üstel: Tarihi hata, yanlış adım

Avrupa Parlamentosu’nun yalnızca Kıbrıslı Rum kayıplara anıt yapılmasını öngören kararı, KKTC siyasetinden ve kamuoyundan sert tepki almaya devam ediyor.

Başbakan Ünal Üstel, Avrupa Parlamentosu’nun, Rum kayıplar anısına anıt yapılmasıyla ilgili kararına tepki göstererek, bunun Kıbrıslı Türk kayıpların acısını ve varlığını görmezden geldiğini, Kıbrıs’taki insani gerçeği tek taraflı bir bakışla yok saydığını vurguladı. Üstel, Avrupa Birliği’nin 2026 bütçesinde yalnızca Kıbrıslı Rum kayıplara adanacak bir anıt için fon ayrılmasını öngören değişiklik önergesini kabul etmesiyle ilgili açıklama yaptı. Başbakan Ünal Üstel'in açıklaması şöyle;

“Kıbrıs’taki kayıp şahıslar meselesi insani bir konudur ve siyaset üstü ele alınmalıdır.

Bu gerçek ortadayken, Avrupa Parlamentosu’nda tek taraflı bir yaklaşımla, Avrupa Birliği 2026 bütçesinden sadece Kıbrıslı Rum kayıplara adanmış bir anıt için fon ayrılmasını içeren değişiklik önergesinin kabul edilmesi, taraflıdır ve yanlış bir adımdır.

Kayıplar konusu iki tarafın da meselesidir.

Kıbrıs Türk halkının da yüzlerce kaybı bulunmaktadır.

Ancak Avrupa Parlamentosu’nun aldığı bu karar, Kıbrıslı Türk kayıpların acısını ve varlığını görmezden gelmekte, Kıbrıs’taki insani gerçeği tek taraflı bir bakışla yok saymaktadır.

Avrupa Birliği, bugüne kadar Kıbrıs Türk halkına vermiş olduğu hiçbir sözü tutmamıştır.

Annan Planı referandumunun ardından, Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu olumlu iradenin bir sonucu olarak, izolasyonların kaldırılacağı ve doğrudan ticaretin başlatılacağı yönünde verdikleri sözleri yerine getirmedikleri gibi, tek yanlı kararlarla Kıbrıs Türk halkı aleyhine adımlar atmaya devam etmektedirler.

Bu son karar da, Avrupa Birliği’nin yanlışlarının ve haksızlıklarının bir diğer emsali olarak tarihe geçecektir.

Bu girişim, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin tarafsız yapısını zedeleyerek, yıllardır süren yapıcı çalışmalara gölge düşürmektedir.

Bilinmelidir ki; her kim tarafından yapılıyorsa yapılsın, siyasi çıkarlar uğruna acılar üzerinden politika üretilmesine Kıbrıs Türk halkı dün olduğu gibi bugün de yarın da sessiz kalmayacaktır.”

