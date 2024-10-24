Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) dün terör saldırısı gerçekleştirildi.

Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısında 5 şehit ve 22 yaralı olduğunu, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir Başsavcı vekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi.

Terör saldırısına Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan lanet yağdı.

2 terörist saldırı düzenledi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a, saat 15.26'da terör saldırısı gerçekleştirildi.

Bir taksiyle giden 2 terörist, araçtan iner inmez, çevredeki sivillere ateş ederek, tesise yöneldi. Bu sırada şiddetli patlama duyuldu.

Saldırı ile birlikte TUSAŞ içinden de patlama ve silah sesleri duyuldu. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk patlamanın ardından silah sesleri ve patlamalar devam etti.

Saldırıdan hemen sonra Jandarma özel harekat tesise giderek, geniş çaplı operasyon başlattı.

Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldürüldü.

Teröristler güvenlik kamerasında

Saldırıyı gerçekleştiren teröristler, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntülerde eli silahlı teröristlerin TUSAŞ yerleşkesine ticari taksi ile geldiği görünüyor.

Taksiyi teröristin birisi kullandı. Birisi kadın iki teröristin, taksiyi kaçırdıkları belirtiliyor. Taksi şoförünün akıbeti ilk anda belirlenemedi, daha sonra yapılan araştırmada, teröristlerin Kazan ilçesinden taksiye bindikleri ve yolda taksiciyi vurup, arka koltuğa yatırdıkları anlaşıldı. Taksi şoförünün isminin Murat Arslan olduğu bildirildi.

Teröristlerin, taksi durağından aracına binip şehre gitmek istediklerini söyledikleri Arslan'ı yolda sigara içme bahanesiyle durdurdukları ifade edildi.

Bakan Yerlikaya: Büyük ihtimalle PKK yaptı

Ali Yerlikaya, saldırıyla ilgili Bilkent Şehir Hastanesinde açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, 7 hastanın 4'ünü ziyaret ettiklerini belirterek, "İkisi bizim polis özel harekattan arkadaşlarımız. 4'ünün de durumu gayet iyi. Arkadaşlar maalesef şehit sayımız 5 oldu. Toplam yaralı sayımız 22. Az önce de ifade ettim, 7 yaralımız burada yatıyor" dedi.

Yerlikaya, biri kadın, biri erkek 2 teröristin ölü olarak ele geçirdiğini belirterek, saldırıyı "büyük ihtimalle PKK'nın yaptığını" ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmada bir başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla ilgili olarak, "En son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız ve bu yapılanların acılarını misliyle ile çıkaracağız." açıklaması yaptı.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024, 10:05