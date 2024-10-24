Ekipler işbaşında

Ergün YAHAT

Yeniboğaziçi ve Lefke Belediyesi Zabıta Birimleri hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı.

Yeniboğaziçi belediyesi zabıta ekipleri tüm beldelerdeki marketler, kasaplar, kuaförleri sürekli ve düzenli bir şekilde denetlemeye devam ediyor.

Denetimlerde bazı marketlerde tarihi geçen ürünler tespit edilerek, toplatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada denetimlerin market ve inşaatlarla sınırlı kalmayıp tüm işyerlerini kapsayacak şekilde devam edeceği bildirildi.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Amacımız ceza yazmak değil. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için özellikle gıda üretim ve satışının yapıldığı iş yerlerini sıkı bir şekilde denetleyerek, eksikliklerin giderilmesini ve hijyeni sağlamaktır. Halkın sağlığını hiçe sayan, sağlıksız ve hijyenik olmayan koşullarda üretim yapan şahıs, iş yeri ve kurumlara gerekli yasal işlemleri yapıyoruz.”

Kantinler denetlendi

Lefke Belediyesi Zabıta Birimi de bölge okullarının kantinlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı.

Yapılan denetimde okul kantinlerinin hijyen koşullarını, satılan ürünlerin sağlıklı koşullarda hazırlanıp hazırlanmadığını, ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihlerini ve saklama koşullarının uygunluğunu inceledi.