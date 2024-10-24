‘Promithea’ sorunu çözüldü

Çinli konsorsiyum tarafından inşa edilen, yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi olarak bilinen FSRU “Promithea” gemisinin, Güney Kıbrıs tarafından teslim alınabilmesi için prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Politis gazetesi; Vasiliko’da doğal gaz terminalini inşa etmeyi üstlenen Çinli konsorsiyumun iki teminatından birinin serbest bırakılmasıyla, Çin’deki limanda aylardır demirlemiş vaziyette bulunan FSRU “Promithea” gemisinin teslim alınmasının yolunun açıldığını yazdı.

Haberi “İlke Anlaşması, Yüzer Tesisin Teslim Alınması İçin Yolu Açıyor-“Promithea” Karşılığında 35 Milyon Euro Teminat” başlığıyla veren gazete Rum makamları ile Çinli konsorsiyumun, 60 gün içerisinde uygulanacak olan FSRU “Promithea” gemisinin teslimatı için prensip anlaşmasına vardığını belirtti.

Rum Doğal Gaz Alt Yapı Şirketi ETİFA’nın ve Çinli konsorsiyumun ilke anlaşmasına vardığını belirten gazete “teminat” teriminin, ihaleyi kazanan firmanın projeyi gerçekleştireceğine dair garanti olarak verdiği para miktarını ifade etiğini yazdı.

Projeye ilişkin iki teminatın toplamının yaklaşık 70 milyon euro olduğunu yazan gazete gemiyle ilgili teminatın, uzmanlara göre, 35-40 milyon euro civarında olduğunu da belirtti.

Gazete Rum Enerji Bakanlığının, kara projesi için değil, sadece “Promithea” ile ilgili teminatın serbest bırakılmasına olanak tanıdığını yazdı.

Habere göre Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Papanastasiu, Meclis Enerji Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada anlaşmanın, finansal bir düzenleme karşılığında yapıldığını, bazı teminatların azaltıldığını, bununla birlikte Rum tarafının, ek bir para vermediğine dikkati çekti.

Personel aranıyor

Papanastasiu, 60 gün içerisinde geminin teslim alınacağını, her iki tarafın da, geminin Çin’den hareket edebilmesi gerekli sertifikasyonları tamamlaması gibi, bazı işlemleri yapması gerektiğini de söyledi.

Gemiyi, Çin’den Güney Kıbrıs’a getirecek olan personelin bulunabilmesi için 60 günlük zamanın tanındığını söyleyen Papanastasiu yüzer ve kara altyapılarına ilişkin olarak ise, ETİFA’nın uzmanlaşmış bir danışman bulmak için ihaleye çıktığını ve bunların önümüzdeki iki hafta içerisinde seçileceğini ifade etti.