Üretici çok zor durumda

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, zor durumda olduklarını belirterek, hükümete çağrı yaptı.

“Hükümete sesleniyoruz, ödeyin artık üreticiyi” diyen Alioğlu, parasını alamayan üreticinin işleri bırakma noktasına geldiğini söyledi. Alioğlu, 2024- 2025 narenciye hasadına az bir zaman kala üreticilerin eline ve avucunda bir şey kalmadığını dile getirdi. Birçok kişinin üretimden vazgeçtiğini, işlerine devam edenlerin de güçlükle ayakta kaldığını dile getiren Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, devletin kendilerine destek olması ve sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Ali Alioğlu, üreticinin 164 milyon TL alacağı olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

“Binlerce dönüm narenciye arazisi kurumaya terk edilmiş durumdadır. Üretici artık bahçesine bakamıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisinde özellikle ihracat noktasında; birinci sırada olmasına rağmen, son dönemlerde yaşanan olumsuz olaylar ve nedenlere bağlı olarak gerileme yaşandı.

İhracatımızda yaşanan büyük kriz hem üreteni hem de devleti büyük bir kaosa sürüklemiştir.

Devlet üretene ve üretime elbette sahip çıkacaktır da. Çünkü devleti devlet yapan, ülkede yaşanan bu büyük krizlerde ve en zor anında vatandaşına sahip çıkmasıdır.

2024- 2025 narenciye hasadına az bir zaman kala üreticilerimiz elinde avucunda ne varsa, bu sektörün yok olmaması ve üretimden kopmaması ve toprağına sahip çıkması adına her şeyi ama her şeyi yapmaktan çekinmemektedir.”