Yetkililerden bilgi aldı

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Yenierenköy Sağlık Merkezi ve Dipkarpaz Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanları ve Erenköy-Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı’dan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Bakan Dinçyürek, mevcut durumu ve ihtiyaçları yerinde gözlemledi.

Yenierenköy Sağlık Merkezi'ndeki ziyaretinde, ihtiyaç duyulan tadilat ve tamiratların planlandığını belirten Dinçyürek, “Hasta nakil aracı talebi vardı, bu konuyu çözdük. Pazartesi günü bir aksilik olmazsa Yeni Erenköy Sağlık Merkezi'nde ilave bir hasta nakil aracı hizmete girecek.” dedi.

Dinçyürek, ortak talepler doğrultusunda sağlık merkezinde yapılması gereken projeleri planladıklarını ifade ederek, "Yerel yönetimle birlikte, Yeni Erenköy Sağlık Merkezi'nin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için hızlı bir adım attık. Kısa süre içerisinde tüm eksikliklerin giderileceğini düşünüyoruz. Bu süreçte özverili çalışmaları için tüm sağlık çalışanlarına ve Belediye Başkanımıza teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Bakan Dinçyürek, ziyaretin ikinci durağı olan Dipkarpaz Sağlık Merkezi’nde de incelemelerde bulunarak, mevcut imkanlar ve aksaklıkları yerinde tespit ettiklerini ifade etti. “Çok kısa süre içerisinde sağlık merkezine yeni yataklar gelecek. Arızalı olan diş ünitesi tamir ediliyor ve eksik cihazlar hızla tedarik edilecek. Belediye başkanı, sağlık merkezi sorumlu hekimi ve hemşirelerle birlikte çalışarak Dipkarpaz Sağlık Merkezi’ni daha iyi bir duruma getireceğiz.” dedi.