Uygulama başladı

Gazimağusa Belediyesi (GMB) ile Mağusa Suriçi Derneği’nin (MASDER) iş birliğinde çevrenin korunması ve katı atıkların bertaraf edilmesi amacıyla kent genelindeki cam atıkların toplanması için çalışma başlatıldı.

GMB’den verilen bilgiye göre, son yıllarda sahillerin temizliği konusunda yürüttüğü çalışmalarda hem emek sarf eden hem veri çalışması yapan Serdar Atai’nin başkanlığındaki MAS-DER, Gazimağusa Belediyesi ile atık yönetiminin iyileştirilmesi için ortak çalışma yapıyor.

Belediye sınırları içerisindeki yurttaşların geri dönüşüme katılımını teşvik edici bir adım olarak Sakarya Magem’e camların toplanması için skip (atık toplama kutusu) konuldu. Atıkların hane bazında azaltılmasını, yeniden kullanımını, ileri veya geri dönüşümünü sağlayacak bu adımların ilki, Sakarya Magem'de dünden itibaren uygulamaya konuldu.

Özel kutular yerleştirildi

MAS-DER Başkanı Serdar Atai konuyla ilgili bilgi vererek, uygulamayla cam atıkların (şişe, kavanoz, bardak vb.) toplanarak, özel bir tesiste cam tozu haline getirilmek üzere araçla transfer edileceğini söyledi. Atai, elinde birikmiş atık cam stoku bulunan vatandaşları, bunları içi temizlenmiş bir şekilde Sakarya Magem'deki geri dönüşüm skipine atmaya davet etti.

Atai, bir sonraki adımda, pilot bölgelere plastik, metal, cam ve kağıt/karton ayrıştırma konteynerleri yerleştirilerek, duyarlı yurttaşların ileri ve geri dönüşüme katkısı için gerekli imkân tanınacağını ifade etti.