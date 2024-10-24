Çocuklar başarılı çizimler yaptı

Arı Kovanı Kreş ve Anaokulunda çocuklar, teorik bilgileri uygulamalı etkinliklerle kolayca öğreniyor.

Kreşte dün ‘Meslekleri öğreniyoruz’ etkinlikleri kapsamında hemşirelik anlatıldı. Öğretmenler, hemşirelik mesleğini, görevini çocuklara anlattı, kullandıkları araç ve gereçlerle ilgili bilgiler verdi.

Öğretmenler daha sonra çocuklardan hemşirelerin kullandığı tıbbi araç ve gereçleri çizmesini istedi. Minikler başarılı bir şekilde aşı, iğne, tansiyon aletini çizmeyi başardı. Kreşte ayrıca matematik etkinliğinde ise 4 rakamı öğretildi.



