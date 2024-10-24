‘Hedef tanıtım ve pazarlama’

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında, 23-25 Ekim 2024 tarihleri arasında Antalya’da yapılan, Antalya 2024 Turizm Fuarı’nda yerini aldı.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı fuarda Ataoğlu’na Antalya Valisi Hulusi Şahin, KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen ile Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan da eşlik etti.

Turizm sektörünü bir araya getiren Antalya 2024 Turizm Fuarı’na, bu yıl 35 ülkeden 25 binin üzerinde turizm profesyoneli katılıyor.

KKTC, Ulusal ve uluslararası tur operatörleri, çevrimdışı ve çevrimiçi seyahat acenteleri, konaklama tesisleri, havayolları, ulaşım şirketleri, rekreasyon alanları, bilgi teknolojileri, gastronomi ve servis sağlayıcılar ile finansal kurumları bir araya getiren Antalya Turizm Fuarı’na, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı profesyonel ekibi yanı sıra, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Sağlık Turizmi Konseyi üyelerinden oluşan bir heyetle temsil ediliyor.

Tanıtıcı yayınların yer aldığı KKTC standında ayrıca, Kıbrıs Türk geleneksel tatları da ziyaretçilerle buluşturuluyor.

Ataoğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada Antalya Fuarı’nın Kuzey Kıbrıs için oldukça önem arz ettiğini ifade ederek, burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Bu yıl Türkiye pazarı için hayata geçirilen Ada Kıbrıs turizm markasına da değinen Ataoğlu, “Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımında yeni bir vizyon ortaya koyarak, turizmde sürdürülebilir kalkınma ve kaliteli turizm anlayışını benimsemek adına Ada Kıbrıs markasını oluşturduk. Bu marka, sadece turizmi değil, tüm Kuzey Kıbrıs’ın zenginliklerini yansıtan bir turizm kimliği olacak. Kültürel ve doğal değerlerimizi uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde tanıtmak, turizm sektöründe bir cazibe merkezi olma hedefimize bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyor” dedi.

