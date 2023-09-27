46 reçete usulsüz

Hüseyin ÇİÇEK

Sahte reçete soruşturması kapsamında Gazimağusa’da tutuklanan eski milletvekili Hatice Faydalı ile gelini Ayşe Faydalı, dün yeniden mahkmeme huzuruna çıkarılarak, haklarında soruşturma maksatlı ek tutukluluk temin edildi. Mahkemede, Ayşe Faydalı’ya ait eczanede, Ağustos ayında yazılan 174 reçetenin, şu ana kadar 46 tanesinin incelendiği ve usulsüz olduğuna dair tespit yapıldığı açıklandı. Zanlıların 2023 yılı Ocak ayından Ağustos’a kadar da toplamda 2 bin 958 tane reçete düzenledikleri ve tüm bu reçetelerin inceleneceği bildirildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Mehmet Emin Doğan, Ayşe Faydalı’nın, 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde, kendisine ait olan Özbeycan isimli eczanede, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne bağlı hastalara, Hatice Faydalı ile birlikte reçete düzenleyerek, hastaların bilgisi dışında, birçok ilaç yazıp, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne vererek sahtekarlıkla para temin ettiklerini açıkladı.

Zanlıların, 24 Eylül’de mahkemeye çıkarılarak 2 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsatan polis, bu süre zarfında, Ayşe Faydalı’nın eczanesinde, Ağustos ayında düzenlenen 174 reçeteden 46 tanesinin incelendiğini ve usulsüz olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Yaşlı ve bakıma muhtaç insanlar kullanıldı

Polis, zanlıların 2023 yılı Ocak ayından Ağustos’a kadar düzenledikleri reçete sayısının 2 bin 958 olduğunu, bunların bin 440 tanesinin Ayşe Faydalı, bin 518 tanesinin ise Hatice Faydalı tarafından, düzenlendiğini açıkladı. Polis memuru, Hatice Faydalı’nın diğer eczanelerde de düzenlenmiş reçetelerinin olduğunu ve toplamda 4 bin 98 reçetesinin bulunduğunu açıkladı. Polis, adına sahte reçete düzenlenenlerden 16'sının ifadesinin alındığını kaydetti. Doğan, adına reçete düzenlenen kişilerin çoğunluğunun yaşlı ve evde bakıma muhtaç kişiler olduğunu belirtti.

İnfial yarattı

Polis memuru Doğan, soruşturmanın ülke genelinde sürdürülen ve toplumda infial yaratan bir olay olduğunu vurguladı.

Doğan, incelenmesi gereken birçok reçete, alınması gereken ifadeler ve aranan başka zanlılar olduğunu belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Emin Doğan soruşturma kapsamında zanlılara ait bilgisayar ve cep telefonlarının incelenmek üzere emare olarak alındığını sözlerine ekledi.

Savunma itiraz etti

Polise sorular yönelten savunma avukatı Burçin Sertbay ise tahkikatın ciddiyetten uzak bir şekilde sürdürüldüğünü ve zanlılar için verilen 2 günlük tutuklama süresinin verimli kullanılmadığını iddia etti. Burçin Sertbay, ek tutuklama talebinin yasal zemine uymadığı ve serbest kalmaları halinde soruşturmanın seyrini etkileyemeyecekleri gerekçesiyle zanlıların serbest bırakılmasını talep etti.

Mahkeme, kamu yararı da gözetilerek davanın sağlıklı yürümesi için tahkikat memuruna fırsat verilmesi açısından 8’er gün tutukluluk talebinin uygun olduğunu belirtti ve talebi onadı.