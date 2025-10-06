Yatırımlar hız kazanacak

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar'ın ilk mitingi Güzelyurt'ta düzenlendi.

Konuşmasında Güzelyurt’un Rum’a teslim edilmesine asla izin vermeyeceklerini ifade eden Tatar, sadece Rum’a yarayan federasyon masallarına da artık inanmayacaklarını vurguladı. Tatar, Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin Kasım ayında açılacağını, Güzelyurtluların istekleri doğrultusunda yepyeni bir okul da inşa edeceklerini de belirtti.

Tatar, kendisine yeniden destek veren UBP, DP ve YDP’lilerden oluşan “sağduyu ittifakına” teşekkür etti.

“Siyasi görüşü ne olursa olsun, hangi kökenden, nereden gelirse gelsin, bana oy versin yahut vermesin, halkın cumhurbaşkanı olarak bütün vatandaşlarımızı kucaklıyorum” diyen Tatar, bunun sözünü vermediğini zaten görev süresi boyunca bunu gerçekleştirdiğini söyledi.

İçi boş vaatler yerine iş yaptık

Halkın kendisine milletvekilliği, maliye bakanlığı, başbakanlık, genel başkanlığın ardından cumhurbaşkanlığı görevini layık gördüğünü dile getiren Tatar, “Makam için, koltuk için aday değilim. Bu halk bana her makamı layık gördü. Cumhurbaşkanlığı yaptım. Tek bir amacım vardı o da sizlere daha çok hizmet getirmek, daha çok eser ortaya koymak. Bizim farkımız da bu zaten. İçi boş, soyut vaatler yerine iş yapmak, eser ortaya çıkarmak” dedi.

Müzakerelerden kazanım elde edemedik

Kıbrıs Türkü’nün 1963’te ortaklık devletinden silah zoruyla dışlandığına işaret eden Tatar, mevcut Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir Rum devleti olduğunu kimsenin halkı kandırmaya çalışmaması gerektiğini, ortaklık devletin biteli 62 yıl geçtiğini kaydetti.

Rum tarafı gerçekten anlaşma isteseydi Kıbrıs sorununun 2004’te veya 2017’de çözüleceğini ifade eden Tatar, “Aradan geçen 62 yılda çözülürdü. Peki çözüldü mü? Sıfır asker ve sıfır garanti ortadayken, Anavatan Türkiye’nin garantisi, Mehmetçiğin gücü burada yoksa Kıbrıs Türkü nasıl anlaşacak? Neyi kabul edecek?” diye konuştu

CTP Adayı Tufan Erhürman’ın ‘ben çözeceğim’ diyerek, Halkı kandırmaya çalıştığını belirten Tatar, “Çözse senin yanında çalıştığın, seninle aynı çizgideki ağabeylerin çözerdi. Talat çözerdi, Akıncı çözerdi. Çözebildiler mi? Hayır çözemediler. Kandırılan, sürekli oyalanan hep bizler olduk. Kıbrıs Türk halkı oldu” dedi.

Tüketilmiş müzakerelerden atak diplomasi aşamasına geçildi

Artık eskimiş, tüketilmiş müzakerelerden atak diplomasi aşamasına geçildiğini dile getiren Tatar, “Atak diplomasi sadece uluslararası diplomasi değil, KKTC için Kıbrıs Türk Halkı için her alanda Atak bir siyaset izlemektir. Ulaşımda, iletişimde, tarımda, eğitimde, turizmde, üretimde, ekonomide anavatan Türkiye ile Türk Devletleri ile bu ülkeye, sizlere daha çok hizmet getirmek, daha çok eser yapmak demektir. Atak diplomasi, Rum’un oyun planına, sadece Rum’un yararına olan federasyon zemininden çıkıp iki devletli diyalog ve iş birliği modeliyle KKTC’yi dünyaya daha çok açmak demektir” diye konuştu.

Enerjide büyük gelişmeler olacak

Enerjide büyük gelişmeler olacağını ifade eden Tatar, fiber optik altyapının bunun son örneği olduğunu, 5 yıl içinde süper hızlı internet altyapısına kavuşulacağını, sadece evlerin değil, okulların ve üniversitelerin de bu altyapıdan en iyi biçimde faydalanacağını vurguladı.

Güzelyurt Hastanesi Kasım’da açılacak

Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin yeni haliyle Kasım ayında açılacağını belirten Tatar, Güzelyurtluların istekleri doğrultusunda her ilçemize yapacağımız gibi yepyeni bir okul inşa edeceğiz. İşte ben bu eserlerin ve hizmetlerin peşindeyim. Boş sözlerin değil” dedi.

Öğretilmiş çaresizliğe razı olmayacağız

Tatar konuşmasını sonunda “Öğretilmiş çaresizliğe razı olmayacağız, Güzelyurt’un Rum’a teslim edilmesine asla izin vermeyeceğiz, sadece Rum’a yarayan federasyon masallarına artık inanmayacağız.

Seçim günü sandığa gittiğinizde vereceğiniz karar şudur: Kaderimizi başkasının iradesine bırakacak mıyız, yoksa kendi geleceğimizi kendimiz mi belirleyeceğiz?”