Baskınlar sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bu kapsamda bir-çok mekana baskın yapıldı. Jandarma 100 kişilik ekiple Bebek Otel'de, Emniyet de bazı gece kulüple-rinde arama yaptı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6 işletmede, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Mü-dürlüğünce ise bir işletmede arama ve el koyma faaliyetlerinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, artık madde, ko-kain, esrar, hap, hassas terazi ve mermi ele geçirildiği kaydedildi. Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında olduğu 7 isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturu-cu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" iddialarıyla suçlanıyor.

Gözaltındaki isimlerin sorguları sürüyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

26 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada; Bebek Otel'in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım, otelin genel müdürü Arif Altunbulak, Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gül-süm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit tutuklanmıştı. Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı bulunuyor. Son olarak bu şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

Subaşı ve Tilki'nin testleri pozitif çıktı

Gözaltına alındıktan sonra saç ve kan örneği alınıp serbest bırakılan isimlerden Şeyma Subaşı ve Aley-na Tilki'nin test sonucu pozitif çıktı.

Oyuncu İrem Sak, Danla Bilic ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü'nün sonuçları ise negatif çıktı.

Soruşturmada zanlılara “Kullanmak için uyuşturucu bulundurma”, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma”, “yer temin etme”, “fuhuşa teşvik”, “fuhuşa aracılık” ve "fuhuşa yer temin etmek" gibi suçlamalar yöneltiliyor.

