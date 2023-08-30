İyiye gidiyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’nda 23 Ağustos’ta meydana gelen ve Nurettin Aksoy’un ağır yaralanması ile sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan TIR sürücüsü 70 yaşındaki sürücüsü İsmet Alkurt hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Polis, kazada yaralanan Nurettin Aksoy’un sağlık durumunun iyiye gittiğine açıkladı ve zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, 23 Ağustos 2023 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Gazimağusa Serbest Liman Bölgesi’nde, zanlının, yönetimindeki SF 630 plaka TIR ile dikkatsizce seyrettiği esnada, yolun güney kısmından kuzey kısmına yaya olarak geçen Nurettin Aksoy’a, dorse kısmı ile çarptıktan sonra, dorsenin tekerleği ile üzerinden geçerek ağır yaralanmasına neden olduğunu açıkladı.

Nurettin Aksoy’un, kaza sonrası boyun ve kaburga kırıkları ve sağ kol arter yaralanması nedeniyle ağır yaralı olarak önce Gazimağusa Devlet Hastanesi, ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini anımsatan polis, Nurettin Aksoy’un sağlık durumunun iyiye gittiğini, sadece bir enfeksiyon riskine karşı olarak yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Polis memuru, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının, 25 bin TL nakit teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 150’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.