Faşizm hortladı

Rum meclisinde temsil edilen faşist ELAM’a mensup militanların, Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yaşadığı Baf’ın “Hloraka” bölgesine saldırı düzenleyerek, çok sayıda konut ve araca zarar verdiği bildirildi.

Olay sonrasında 21 kişinin tutuklandığı haber verildi.

Haravgi gazetesi, pazar günü gerçekleşen olaylarda birçok aracın zarar gördüğünü, bir evin atılan Molotof kokteyli sebebiyle yandığını ve birçok Suriyelinin darp edildiğini yazdı.

Gazete, pazar günkü olayların başlangıcının, aynı gün akşamüzeri, Suriyeli ve diğer mültecilerin bölgeden gönderilmesi talebiyle bölge sakinleri tarafından gerçekleştirilen ve ELAM, EDEK ve DİSİ’den de bazı yetkilerin katıldıkları protesto yürüyüşüyle başladığını yazdı.

Gazete, aynı gün akşam saatlerinde maskeli iki grubun bölgeye dağılarak, önceden belirledikleri hedeflere saldırılar düzenlediklerini belirtirken, ellerinde sopa ve diğer bazı aletlerle “Hloraka” sokaklarında gezen maskelilerin, Suriyelilere ait araçlara saldırdıkları, Suriyelilerin ikamet ettikleri evlere girip dehşet saçtıklarını vurguladı.

Komşusunun 13 yaşındaki Suriyeli oğlunu saldırganlardan kurtarmaya çalışan Kıbrıslı Rum bir kadının da saldırılardan nasibini aldığını belirten gazete, saldırılar sonrasında 8 aracın hasar gördüğünü, Molotof atılan bir evde yangın çıktığını ve köy girişinde bulunan Suriyelilere ait bir kahvehanenin de talan edildiğini aktardı.

Rum polisi ve çevik kuvvetin müdahalesine rağmen olayların dinmediği, akabinde hem Suriyeli hem de Kıbrıslı Rumların gruplar halinde toplanmaya başladıklarının görülmesi üzerine Lefkoşa’dan takviye ekiplerle olayların yatıştırılabildiği ifade edildi.

Gazete, olaylar sebebiyle dün itibariyle ikisi Kıbrıslı Rum ikisi de Suriyeli olmak üzere 4 kişinin tutuklandığını aktardı.