İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye'ye yeni büyükelçi atamasını onayladı. Türkiye-İsrail ilişkilerinde son dönemde normalleşme kapsamında Türkiye’ye yeni büyükelçi atandı. İsrail Başbakanı Yair Lapid, yaptığı paylaşımda, Türkiye’ye yeni büyükelçi atandığını doğrularken, “Bu, Türkiye ile son bir yıldır üzerinde çalıştığımız ilişkileri onarmak için bir başka önemli adım” ifadelerinde bulundu.

Buna göre, Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian Türkiye’nin yeni İsrail Büyükelçisi oldu. Lillian, 2015’ten 2019’a kadar İsrail’in Bulgaristan büyükelçiliğini yapmıştı.

İsrail Başbakanı Lapid, haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada "Türkiye'ye büyükelçi atanması önemli adım" dedi.

Aralarında İsrail’in Ankara Büyükelçisi Idit Lilian’ın da yer aldığı bazı atamaların hükümete sunulacağını belirten Lapid, “Bu son bir yıldır üzerinde çalıştığımız Türkiye ile ilişkileri iyileştirmede önemli bir adım. Geçen hafta Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile New York’ta buluştum. Ekiplerimize, ekonomik, diplomatik ve turizm ilişkilerini geliştirmek için talimat verdik” diye konuştu.

Türkiye ile İsrail, 17 Ağustos’ta diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasının kararlaştırıldığını ve karşılıklı büyükelçi atanacağını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı son açıklamada, “İsrail’le ilişkilerde yeni hükümette, yeni Cumhurbaşkanı tekrar yeni bir sayfa açma imkanı bulduk. Bu diyaloğun da faydasını gördük. Gerek ikili ilişkilerde gerekse bölgesel konularda ama özellikle de Filistin meselesinde de bu doğrudan temasın faydalarını görmeye başladık” demişti. Çavuşoğlu daha önce de İsrail ile karşılıklı büyükelçi atamak için harekete geçtiklerini söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022, 10:00