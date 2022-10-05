Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak 2022-2023 üretim sezonunda narenciye, patates ve kuru ziraat yapan üreticilere torba başına 150 TL gübre desteği verme kararı aldıklarını, Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin de 13 Ekim’de yapılacağını belirterek, “Üreterek güçleneceğiz” dedi.

Üretimin ve üreten kesimlerin desteklenmeye devam edileceğini vurgulayan Başbakan Üstel, “Üreten kesimler başımızın tacıdır” dedi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak ülkede üretimin artırılması, üreten kesimlerin desteklenmesinin her zaman öncelikleri olduğunu vurgulayarak, “Üretmeyenlerin var olamayacağı bilinci ile hareket ediyoruz. Üreticilerimizin, ülkemizin en önemli ve vazgeçilmez kesimi olduğu gerçeğinden hareket ederek, onların güçlü olması, ayakta kalması için hükümet olarak her türlü katkı ve desteği vermeye kararlıyız.” dedi.

Üstel, “Üreterek var olacağız ve ancak üreterek güçlü ve sürdürülebilir, ayakta kalabilecek bir ekonomik yapı kuracağız. Biz bu temel yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın son dönemlerde içine girdiği finansal ve ekonomik kriz etkilerini her geçen gün biraz daha hissettirirken, diğer taraftan önce küresel ısınmanın yarattığı iklim değişiklikleri, ardından Covid-19 ve sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı ile gıda krizinin dünyanın önüne çok büyük bir sorun olarak çıktığını kaydeden Üstel, şöyle devam etti:

Talimat verildi, bakanlıklar çalışıyor

“Ülkemizin bundan asgari düzeyde etkilenmesi yönünde hükümetimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Dünyada bu konuda yaşanan kriz ve tartışmaları yakından izlerken, diğer taraftan ülkemizde ne yapacağımız konularında çok yönlü çalışmalar yapmaktayız. İlgili bakanlıklara gerekli aksiyon planlarını oluşturmaları konusunda vermiş olduğum talimat çerçevesinde bakanlıklar kendi bünyelerinde çalışmalarını sürdürmektedirler.

Tarımsal üretimde bir taraftan çeşitliliğin, diğer taraftan verimliliğin artırılması gerektiğinin bilinci ile hareket etmekteyiz.

Tarımsal alanda üreticilerimiz bizim için çok değerli ve önemlidir. Onların sıkıntılarının aşılması, daha çok üretecekleri bir ortamın yaratılması konusunda hükümetimiz gereken her şeyi yapmakta kararlıdır.”