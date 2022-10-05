Büyük kayıp

Girne Belediyesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan “Yeşil Şehirden Yeşil Adaya Projesi” kapsamında düzenlenen zeytin çalıştayı dün başladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 1974 yılı sonrasında, Kuzey Kıbrıs’ta sayısı bir buçuk milyon kök olan zeytin ağaçlarının sayısının bugün yapılaşma nedeniyle iyice azalarak 600 bin civarına geldiğini söyledi. Güngördü, 21 yıl önce hayat verdikleri zeytin festivaliyle bu konuda bir duyarlılık geliştiğine vurgu yaptı.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, zeytinciliği geliştirmek amacıyla imzalanan, “Yeşil Şehirden Yeşil Adaya Projesi” kapsamında düzenlenen zeytin çalıştayına, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmet Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmet Şubesi ziraat mühendisi Esra Özzengin, konuya ilgi duyan vatandaşlar ve zeytin yetiştiricileri katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Türkiye Belediyeler Birliğiyle, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokolle, belediyeler arasındaki işbirliğinin önemli bir noktaya taşındığını vurguladı.

Makineleşme desteği verilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle imzalanan “Yeşil Şehirden, Yeşil Adaya Projesiyle, ülkede zeytincilik konusunda çok önemli aşama kat edileceğini dile getiren Güngördü, projeyle amaçlarının, ülkedeki zeytin potansiyelini bilimsel yaklaşımlarla arttırmak, çeşitlendirmek, zeytin ağacı, meyvesi ve ürünlerine daha fazla ekonomik değer kazandırmak ve üretimini teşvik etmek olduğunu kaydetti.

1974 yılı sonrasında, Kuzey Kıbrıs’ta sayısı bir buçuk milyon kök olan zeytin ağaçlarının sayısının bugün yapılaşma nedeniyle iyice azalarak 600 bin civarına geldiğini söyleyen Güngördü, 21 yıl önce hayat verdikleri zeytin festivaliyle bu konuda bir duyarlılık geliştiğine vurgu yaptı.

Proje kapsamında 50 bin zeytin fidanının dağıtılacağını, zeytin bahçeleri kurulumu, kadın istihdamının desteklenmesi ve zeytin yetiştiriciliği eğitimleri düzenleneceğini dile getirerek Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’e teşekkürlerini sunan Güngördü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, projeye tarımda makineleşme desteği vereceğini de belirtti.

Zeytinin genel durumu ele alındı

Açılış konuşmasının ardından sunum yapıldı. Sunumda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Karanfiloğlu, “KKTC’de Zeytinin Genel Durumu” konulu sunum gerçekleştirdi.

Tarımsal Araştırımalar Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Karanfiloğlu, ülkede tarımsal üretimin geliştirilmesi, tarım ürünlerinin ekonomik değer kazanması ve üretimin teşviki için çalıştıklarını belirterek, zeytinciliği geliştirmeye yönelik, Girne ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri işbirliğinde hayata geçen projenin buna katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Tarımsal Araştırma Enstitüsünün, ülkenin önemli bir ürünü olan zeytinle ilgili son dönemlerde ciddi çalışma yaptığını belirten Karanfiloğlu, zeytin ürününü daha değerli hale getirerek, ülke insanının bu üründen daha fazla fayda sağlamasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Adaya özgü yerli zeytin türüyle çalıştıklarını, bu türün en büyük özelliğinin ise, hem yağ hem sofralık yeşil ve siyah zeytin olarak tüketilebilmesi olduğunu dile getiren Karanfiloğlu, bunun yanından Türkiye’nin farklı bölgelerinden getirilen 5 türün de ekilerek yerli ürünle yarıştırıldığını anlattı.

