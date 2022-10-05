Muhalefet  hızlı başladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 11.00’de toplandı.

Denetim işleviyle yeni dönemin ikinci toplantısını yapan Genel Kurul’da güncel konuşmalara ve sorulara yer verildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda ilk olarak bilgiye ve onaya sunuşlar yapıldı.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşlarının ardından, güncel konuşmalara geçildi.

7 saate yakın süren toplantıda, özellikle muhalefet milletvekilleri Kıb-Tek, ekonomi, yerleşke, siyasi gelişmelerle ilgili konularda söz aldı, Bakanlar da eleştirileri kürsüden yanıtladı.

Genel Kurul’da ilk sözü alan CTP Milletvekili Ongun Talat, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu konuşma yaptı.

Talat: Yaz dönemi beceri yoksunu icraatlar ile geçti

Talat konuşmasında, yasama yılı tatilinde ülkede yaşananlardan bahsederek, yaz aylarının “hükümetin beceri yoksunu icraatları” ile geçtiğini ifade etti.

Hükümetin yaz aylarındaki icraatları arasından belediye seçimleri ile ilgili yasaları muhalefetin itirazlarına rağmen geçirmek, Kıb-Tek ihaleleri, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesini bir gecede iptal etme gibi konuları sıralayan Talat, Hükümeti kaos yaratmakla suçladı.

Toros: Mesele külliye değil…

“Mesele Külliye Değil; İradenin Kıbrıs Türk Halkında Olmasıdır” konulu güncel konuşma istemi ile kürsüye çıkan CTP Milletvekili Toros, özgür iradenin önemine vurgu yaparak, “Özgür irade, biata zorlayan dış etkenlerin bilincine varmayı ve emrivaki eylemlerden kurtulmayı gerektirir” dedi.

Taçoy: CTP sadece tribünlere oynuyor

Eleştirilere yanıt vermek için söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, CTP’nin sadece tribünlere oynamakla suçladı.

Kıbrıs sorununa da değinen Taçoy, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi elinde tuttuğu bir cumhuriyeti sizinle paylaşmaz, paylaşmaya da niyeti yoktur” diye konuştu.

Şahiner: Kıb-Tek’in akaryakıt ihalesi

CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise “Kıb-Tek’in Bir Türlü Sonuçlandırılamayan Akaryakıt İhalesi” konulu bir konuşma yaptı.

Kıb-Tek’te yaşanan ihale süreçlerinden bahseden Şahiner, “Belli ki hükümetin yaptıkları ve yapacakları yüzünden bu konuyu daha çok konuşacağız” dedi.

Arıklı’nın bakanlığı döneminde ihalelerde rafineri opsiyon belgesi ve gemi opsiyon belgesi gibi belgelerin aranmasının kaldırıldığını aktaran Salahi Şahiner, bunu bazı şirketlerin ihalede önünü açmak için yapılan değişiklikler olduğunu öne sürdü.

Şahali: Son iki yılda 9 ihalenin 7’si iptal edildi

CTP Erkut Şahali ise “Kıb-Tek, TÜK, Liman İşletme-Marina İhaleleri ve Hukuk Devleti Bağlamında Külliye” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.

Kıb-Tek ile ilgili Alişan Şan’ın öngöremedikleri sebeplerden süratli davranmak için pazarlık usulü ihaleye çıkıldığı ifadelerini eleştiren Şahali, adrese teslim iş görme hevesinden dolayı ülkede elektrik sıkıntısının baş gösterdiğini savundu. Son iki yılda 9 ihalenin 7’sinin iptal edildiğini aktaran Şahali, bu grafiğin güven vermediğini vurguladı.

İhalesiz akaryakıt alımlarından “birilerinin cebine oluk oluk para aktığını” öne süren Şahali, ihalesiz akaryakıt alımı durumunu yaratan kişinin ise bu hükümetin en küçük ortağı olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu: Sorun ihale sisteminde

Erkut Şahali’ye yanıt vermek için söz alan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıb-tek ile ilgili UBP’nin muhalefette olduğu dönemde de tartışmalar yaşandığına işaret ederek, sorunun ihale sisteminde olduğunu savundu ve Kıb-Tek’te ifade edilen rakamlardan herkesin rahatsız olduğunu belirtti.

Yeşilırmak, son gelişmeleri anlattı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak, “Yaşanan Son Siyasi Gelişmeler ve Muhalefetin Akdeniz’deki Gelişmelerle İlgili Suskunluğu” başlıklı bir konuşma yaptı.

Konuşmasına, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında KKTC’nin tanınması çağrısı yapan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek başlayan Yeşilırmak, su, hastane ve yol projelerinde olduğu gibi yerleşkeyle ilgili de tartışmalar yaşandığını söyledi.

Solyalı: Toplum lehine mücadeleye devam

CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı “Anayasal Düzen ve İrade Sorunu” konuşmasında, toplum lehine mücadele vermeye devam edeceklerini belirtti.

Solyalı, KKTC Anayasası’nın, federasyon kurulmasını kolaylaştırıcı adımlar atılmasını imkan sağlayacak şekilde yazıldığını ve devletin şekli için de demokrasiyle sosyal adaletin üstünlüğüne inanan bir yapı öngörüldüğüne işaret ederek, şu an koltuklarda oturanların bu düzeni yıkmak için çalıştığını, bu nedenden dolayı da aldıkları kararların çoğunun mahkemeden döndüğünü kaydetti.

Rogers: Son Siyasi Gelişmeler…

Milletvekili Jale Refik Rogers de “Son Siyasi Gelişmeler” konusunda konuştu.

Rogers, yerleşke tartışmaları sürerken genel kurulda 1 bakan ve 1 vekilin bulunmasının bile meclis binasına ne kadar gerek olduğunu gösterdiğini belirtti. Prestij sahibi olmanın, ışıklandırılmış yollar ve standart kavşakları akla getirmesi gerektiğini söyleyen Rogers, devletin anayasaya aykırı yasalar hazırlamasının prestij sağlamayacağını vurguladı.

Baybars: Hukuku hiçe sayan…

Milletvekili Ayşegül Baybars, hükümeti eleştirdiği Meclis konuşmasında, “Toplum nabzını tutmayan, yasaları bilmeyen, hukuku hiçe sayan, halkın cebine el uzatan, kamu kaynaklarına pervasızca harcayan bir iktidar var….” ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Meclisi’nde onaylanan ancak Anayasa'ya aykırı bulunan yasaları sıralayan Baybars, “Bu iş bu şekilde olmaz… Yasalar, topu mahkemelere atarak yapılamaz” dedi.

Belediyeler reformuna da değinen Ayşegül Baybars, “Belediye seçimine 2,5 ay kaldı. Hala reform görebilmiş değiliz…”şeklinde konuştu.

Baybars, Rekabet Kurulu’na neden gerekli üyenin atanmadığını ve Muhaceret Affı’nı da sordu.

Öztürkler: Af bu hafta görüşülecek

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, suça karışıp ülkeden gönderilenlerin muhaceret affından yararlanmasının söz konusu olmadığını belirtti. Öztürkler, düzenlemenin bu hafta komitede görüşüleceğini söyledi.

Vatandaşlıkla ilgili soru üzerine İçişleri Bakanı Öztürkler, “5 mührü olana vatandaşlık vermedik. Öyle bir uygulamamız yok” dedi.

Genel kurulda güncel konuşmalardan sonra yazılı ve sözlü sorulara geçildi. Dünkü çalışmanın tamamlanmasıyla oturum kapatıldı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 10 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da toplanacak.