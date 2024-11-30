Kendi yaşadı onları yaktı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir bankanın şube müdürü olan Bahar Korakan’nın, çaldığı para miktarı 38 milyon lirayı aşarken, şikayetçi sayısı arttı.

İlk etapta 13, daha sonra 22 olan şikâyetçi sayısının dün itibariyle 31’e çıktığı açıklandı.

Zanlının çaldığı para miktarının ise 38 milyon 610 bin TL olduğu belirtildi.

Soruşturma geniş çaplı devam ederken, zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mali Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, Köşklüçiftlik’te bulunan bir bankanın şube sorumlusu olarak çalışan Bahar Korakan’ın birçok suç işleyerek, banka ve müşterilerini dolandırdığını açıkladı.

Polis, bankanın ziynet eşyaları emanete almak gibi hizmeti olmadığı halde zanlının 2020, 2023 ve 2024 tarihlerinde 4 defada bir müşteriden yaklaşık 205 bin TL değerindeki ziynet eşyaları emanete aldığını ve müşteriye emanete aldığına dair yazılı kağıt verdiğini söyledi.

Polis, zanlıdan bu konuda izahat istendiğinde ziynet eşyalarını kuyumcuda bozdurmadığını, kimseye vermediğini ancak ne yaptığını hatırlamadığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlının müşterilerin hesaplarında ne kadar paraları kaldığını öğrenmemeleri için gerçek hesap dökümleri yerine sadece yazışmalarda kullanılan ve üzerinde banka adının yazılı olduğu kağıtlara sahte hesap dökümleri hazırlayıp imzaladıktan sonra hazırladığı sahte evrakları müşteriye verdiğini açıkladı.

Polis, müşterilerin tasarruflarında bulunan sahte banka dökümlerini emare olarak aldıklarını söyledi. Polis memuru, bu evraklar üzerinde bulunan hesap numaraları ile ilgili olarak yapılan araştırmada da söz konusu bankada böyle hesapların olmadığını tespit ettiklerini kaydetti.

Polis, ayrıca zanlının müşterilerden habersiz adlarına hesaplar açtığını ve bu hesaplara gerçek hesaplarından para transferi yapıp nakit çektiği, ayrıca müşterilerden habersiz onların kimliğine bürünerek bankadan kredi aldığını açıkladı.

Dövizcide birçok işlem yapıldı

Polis memuru, zanlının eşiyle birlikte bir döviz bürosundan 22 seferde 25 bin 144 Euro, 22 bin 496 sterlin, 10 bin ABD doları alındığını, 21 bin 890 sterlin ile 24 bin 390 Euro satış işlemi yaptığını tespit ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlının eşinin, konu paraları banka adına yaptığını düşündüğünü ayrıca eşinin tutuklanmadan önce 130 bin sterlin kasa açığı olduğunu söylediğini duyduğunu polise beyan ettiğini söyledi.

Zanlının 2020 ile 2022 yılı arasında iki BMW model araç, 2023 ile 2024 yılları arasında da üç motosiklet satın aldığını kaydeden polis, 67 kişiden ifade aldıklarını, 25 kişiden daha ifade alacaklarını söyledi.

Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının iki BMW aracı bir milyon 206 bin TL’ye aldığını belirlediklerini açıkladı.

Bankanın açığını kapatmak için 11 çek sahteledi

Polis, ayrıca zanlının 11 adet çek sahteleyerek, 605 bin sterlin, 371 bin 500 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiğini belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının çeklerle ilgili işlemler bittikten sonra tarih, meblağ ve isim kısmalarını karalayarak, tahrip ettiğini söyledi.

Polis, zanlıdan çeklerle ilgili izahat istendiğinde kırdırıp, nakit aldığını, banka kasasındaki açığı kapatmak için yaptığını ancak daha çok battığını söylediğini açıkladı.

Kredi masrafı diye fazla para kesti

Polis, zanlının kredi alan müşterilerden masraf adı altında fazladan kesinti yaparak, 25 bin 636 Sterlin ve 900 TL parayı çaldığını açıkladı.

Zanlıya ait cep telefonlarında yapılan incelemede birçok sahte olduğuna inanılan hesap dökümü ve dekont resimlerine rastlandığını söyleyen polis, zanlının 2020 yılından bugüne 18 milyon 167 bin TL, eşinin ise 5 milyon TL harcadığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis toplam miktarı açıkladı

Polis memuru, emeklilik ikramiyeleri, birikimleri çalınan 31 banka müşterisinin ve bankanın zanlı aleyhine şikayetçi olduğunu anlattı.

Polis, bugüne kadar yapılan soruşturmada zanlının toplam çaldığı miktarın 7 milyon TL, 586 bin 280 sterlin, 79 bin 519 Euro ve 84 bin 117 dolar olduğunu açıkladı. Polis memuru, güncel kurlarla zanlının çaldığı para miktarının Türk Lirası karşılığının 38 milyon 610 bin TL olduğunu açıkladı. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, işlediği çek sahteleme ve bankayla ilgili suçların ömür boyu hapis öngördüğünü, çalınan miktarın 205 bin liralık takılarla birlikte 39 milyon lirayı bulduğunu belirtti. Polis, ayrıca zanlının Güney Kıbrıs’a birçok giriş-çıkışının tespit edildiğini ve kaçma ihtimali bulunduğunu söyleyerek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

