Savcının dosyası hazır

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davaya ilişkin mütalaada, tutuklu sanık Kavala ile sanıklar Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın ağırlaştırılmış̧ müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın esasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan mütalaa, celse arasında mahkemeye sunuldu.

Sanıklara yönelik suçlamalara tek tek yer verilen mütalaada, tüm sanıkların Türkiye'de "Gezi Parkı olayları" olarak anılan kalkışma meydana gelmeden çok önce, bu yönde dünyada çeşitli ülkelerde cereyan ettiği üzere mevcut yönetimi yıkma amacıyla çeşitli eğitimlerden de geçerek uygun ortamı buldukları 2013 yılı Mayıs ayı itibarıyla planları devreye soktukları anlatıldı.

Devleti kaos ortamına soktukları öne sürüldü

Bu aşamada birbiri ile bağlantısız görünen legal, illegal ve legal görünümlü illegal yapıların aynı amaç etrafında birleşerek faaliyete başladıkları belirtilen mütalaada, “1960 ve 1980 darbelerinde olduğu gibi toplumu ve devleti kaos ortamına sokarak, bu suretle de Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs ettikleri'' kaydedildi.

Mütalaada, ''Cumhuriyet Başsavcılığımızın soruşturma safahatı sonunda soruşturmaya konu tüm delillerin ve özellikle de iletişimin tespitine yönelik kayıtların tamamının İstanbul Emniyet Müdürlüğü personelince yeniden incelenmesinin yapılarak dosyanın tekemmül ettirildiği hususunun da izahı zaruret arz etmiştir.'' denildi.

Ceza istemi

Haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da olduğu 7 sanığın firari olmaları nedeniyle dosyasının ayrılması talep edilen mütalaada, tutuklu sanık Mehmet Osman Kavala, sanıklar Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın halen firari olan sanıklar ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket edip üzerlerine atılı ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs'' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış̧ müebbet hapis cezalarına çarptırılmaları ve sanık Kavala'nın tutukluluk halinin devamı istendi.