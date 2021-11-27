‘Çözüm bekliyoruz’

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Yönetim Kurulu üyesi Tolga Rahvancıoğlu, ülkeye giriş koşulları hususunda alınması gereken önlemlerle ilgili düşüncelerini Başbakan Faiz Sucuoğlu’na ilettiklerini belirtti. Rahvancıoğlu, “Başbakan ve ekibinin kısa sürede bir çözüm üretmesini umar, gelişmelerin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz” ifadelerini kullandı.

KITSAB Yönetim Kurulu üyesi Rahvancıoğlu, ülkeye giriş koşullarının iyileştirilmesi hususunda yazılı açıklama yaptı.

Rahvancıoğlu, “Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu’nun görevi devraldığı günden beri ekonomik sorunlar konusunda gösterdiği duyarlılığı yakından takip ve takdir etmekteyiz” dedi.



Rahvancıoğlu, “Geçtiğimiz günlerde düzenlenen “acil ekonomik önlemler toplantısı” sırasında gerek bizim, gerekse diğer ekonomik paydaşların belirttikleri gibi üzerinde durmamız gereken en önemli konunun, turizm talebini canlandırmak ve yurtdışından girişleri kolaylaştırmak olduğunu gözlemledik” ifadelerini kullandı.KITSAB Yönetim Kurulu üyesi Rahvancıoğlu, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:“Bu bakımdan KITSAB olarak ülkemizde turizm hareketlerinin sürdürülebilmesi için ülkeye giriş koşulları hususunda alınması gerektiğini düşündüğümüz acil tedbirleri Sayın Sucuoğlu’na bildirmiş bulunuyoruz. Konu ile ilgili Sayın Başbakan ve ekibinin kısa sürede bir çözüm üretmesini umar, gelişmelerin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz.”