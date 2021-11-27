Avdagiç: Desteğe hazırız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

İTO’nun Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin önemli bir oranını temsil ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul Ticaret Odası’nın Kıbrıs Türk Ticaret Odası’yla (KTTO) istişare halinde olmasının ve iş birliği yapmasının önemine dikkat çekti.

Verilen bilgiye göre, Tatar, Anavatan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin kabul edilmesi mücadelesi verdiğini ifade ederek, egemen bir devlete sahip olan Kıbrıs Türkü’nün Türkiye’yle her zaman bağlarını güçlendireceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesinin ardından ortaya konan yeni siyasetle Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün savunulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta 60 yıldan beridir iki ayrı devlet gerçeği olduğunu, yarım asırdır görüşülen federasyon tezinin artık rafa kalktığını belirtti.

KKTC’nin her alanda gelişiminin süreceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu bağlamda İTO yönetimi ve üyelerinin KKTC’yi ziyaret etmesinin ve yatırım olanaklarının masaya yatırılmasının oldukça değerli olduğunu ifade etti.



Şekib Avdagiç de yaptığı konuşmada, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, KKTC’de üretim ve ihracatın artmasına yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.Avdagiç, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve tüm şehitleri rahmetle anarak, Türkiye’nin, KKTC’nin yanında olduğunu ifade etti.

Yeşilay Cemiyetinden ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bilgi ve tecrübelerinin KKTC’de yapılan çalışmalara büyük katkı sağladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi Başkanı Recep Günaydın ve Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Başkanı Fatma Çamlıköylü’yü kabul etti.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın Kıbrıs Türk gençliğine verdiği öneme değinerek Cumhurbaşkanı Tatar’ın, başbakanlık döneminde de Türkiye Yeşilay Derneği’ne verdiği destekten duydukları memnuniyeti ifade etti.