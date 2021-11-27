Tezat bir durum

Afet İLBAN

Başbakan Faiz Sucuoğlu, KKTC’de binlerce insanın aşı konusunda hala hassasiyet göstermediğini söyledi. Sucuoğlu, “Aşımız var, aşı yapmak isteyen insanımız yok. Böyle bir tezat olamaz” dedi.

Aşı olmayan vatandaşlara da “Lütfen bir an evvel gidin, aşınızı yaptırın, sevdiklerinizi ve çevrenizi tehlikeye atmayın” çağrısı yapan Sucuoğlu, aşılanmama durumunun devam etmesi halinde çok daha ağır yaptırımlar yapmak zorunda kalacaklarını ifade etti.

Sucuoğlu, “Birinin özgürlüğü, diğerinin özgürlüğünü içine alıyorsa bu tehlikelidir ve kabul edilemez” ifadesini kullandı.

Başbakan Sucuoğlu, Menteş Aytaç başkanlığındaki Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) heyetini kabul etti.

Taşımacılık sorunları konuşuldu

Başbakanlık’ta gerçekleşen kabulde, birliğin sektörle ilgili sıkıntılarını ve taleplerini içeren mektup da Başbakan Sucuoğlu’na iletildi.

Mektupta, akaryakıt zammı ve TL’nin döviz karşısında kaybettiği değer kaybına işaret edilerek, tüm giderlerde artış meydana geldiği belirtildi.



En erken zamanda toplu taşıma ücretlerine gerekli artışın yapılması istenen mektupta, mazotun taşımacılara, fonsuz ve vergisiz verilmesi de talep edildi.

Sucuoğlu: TL’nin değer kaybı sıkıntı yarattı

Başbakan Faiz Sucuoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Türk Lirası’nın değer kaybının, taşımacılar dahil, belli sektörlerde ciddi bir sıkıntı yarattığını kaydederek, bu konuda ilk adımı attıklarını ifade etti ve hükümetin 4 maddelik tedbirini hatırlattı.

“Bir laf vardır. Akmasa da damlar misali ufak da olsa katkı sağlamaya çalıştık” diyen Sucuoğlu, pandemi sürecinde en büyük sıkıntıyı yaşayan sektörlerden birisinin ulaşım olduğunu söyledi.

Bundan sonraki süreçte birlikte ne yapılabileceğini konuşacaklarını, taşımacılardan alacakları öneriler ve olanaklar çerçevesinde çözüm üretecekleri görüşünü belirten Başbakan Sucuoğlu, özellikle seçimden sonraki süreçte yeni atılımlarla birlikte bir canlanma ve yaklaşık 2 yıldır çekilen sıkıntıların arkada bırakılacağını söyledi.

Öğrencilerin gelmeye başlamasıyla sektörlerin kıpırdama olduğunu ancak kendileri için turizmin çok önemli olduğunu dile getiren Başbakan Sucuoğlu, “Turizmde arzu ettiğimiz noktalarda değiliz, çok çok gerilerdeyiz” şeklinde konuştu.

Turizme de çare üretmek gerektiğini ifade eden Başbakan Sucuoğlu, “Biz uzun süre bu virüsle yaşamayı öğreneceğiz, belki de uzun yıllar” vurgusu yaptı.

Kapanma tehlikesine dikkat çekti

Aşı yaptırmayanlardan dolayı hastane ve yoğun bakım dolarsa, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağına dikkat çeken Başbakan Sucuoğlu, “Zaten can çekişiyor her taraf… Bu kadar sorumsuzluk olabilir mi” diye sordu.

Aşı yaptırmayan kişilerin kendisini üzdüğünü dile getiren Başbakan Sucuoğlu, “300 bine yakın küçücük bir nüfusumuz var, biz hala aşıyı konuşuyoruz” dedi.