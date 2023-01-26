‘Siz yapmazsanız biz yaparız’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ülkemizdeki birçok kesim gibi ziraat mühendislerimiz de atama bekliyor. İktidar ise her zamanki gibi oralı bile değil... Eğer yapmazsanız; zaten 14 Mayıs’tan sonra biz geliyoruz. Siz çözemezseniz, biz çözeriz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, atama bekleyen ziraat mühendisleri için iktidara çağrıda bulundu. Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Ülkemizdeki birçok kesim gibi ziraat mühendislerimiz de atama bekliyor. İktidar ise her zamanki gibi oralı bile değil… Son kez uyarıyorum: 15 bin ziraat atama yaptınız, yaptınız. Eğer yapmazsanız; zaten 14 Mayıs'tan sonra biz geliyoruz. Siz çözemezseniz, biz çözeriz”

MHP’li 3 önemli isim İYİ Parti’ye geçti

Bu arada MHP’li 3 önemli isim İYİ Parti’ye geçti, rozetlerini Akşener taktı.

Afyonkarahisar'da MHP’li 3 önemli isim İYİ Parti’ye geçti. Partiye katılanlara İYİ Parti lideri Meral Akşener rozetlerini taktı.

MHP Afyonkarahisar eski Kadın Kolları Başkanı, Belediye eski Meclis Üyelisi Av. Gönül Ar Güngör, MHP Afyonkarahisar eski İl Başkan Yardımcısı ve İl Genel Meclisi eski Üyesi Sabri Apak; Ülkücü İşçiler Derneği eski Şube Başkanı, MHP Afyonkarahisr Belediye eski Meclis Üyesi Hayrettin Gıran'a rozetlerini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, partiye katılan 3 isimle ilgili şunları söyledi:

“İYİ Parti ailesi olarak her geçen gün büyüyor ve gelişiyoruz. Partimize katılan taze kanlarla yolumuza daha emin adımlarla ilerliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in parti rozetimizi taktığı Av. Gönül Ar Güngör, iş insanları Sabri Apak ve Hayrettin Gıran'a hoş geldiniz diyorum.

İYİ Parti, derdi vatan millet olan herkesin partisidir. İYİ Parti, önce ben diyenlerin değil, önce vatan diyenlerin partisidir. Aramıza yeni katılan bizleri onurlandıran 3 yol arkadaşımızla artık daha güçlüyüz.”

