Toplu aşılama yapılacak

Güney Kıbrıs’ta 1 Aralık-19 Ocak döneminde toplam 35 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ölenlerin 6’sının grip dolayısıyla hayatını kaybettiği bildirildi.

Fileleftheros “Grip de Öldürüyor” başlıklı haberinde Rum Sağlık Bakanlığı’nın resmî verilerine dayanarak sözü edilen dönemde 6 kişinin gripten öldüğünü, ölenlerden 4’ünün yaşlı olduğunu yazdı.

19 Ocak’a kadar Coronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altına alınanların yüzde 37’sini yaşlıların oluşturduğuna dikkat çekilen haberde Coronavirüsten sonra gribin de yaşlı nüfus arasında ölüm saçtığının saptanmasıyla teyakkuza geçen Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Yardım Müsteşarlığı’nın, toplu aşılama prosedürünün aynısını grip için yaşlı bakım evlerinde de uygulamayı düşündüğü kaydedildi.

Politis ise “Virüsler Yine Makarios’u Doldurdu” başlıklı haberinde son dönemde üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandığını, son 24 saat içerisinde de Makarios (çocuk) Hastanesi koğuşlarının dolduğunu, yeni başvuruların Larnaka Genel Hastanesine yönlendirildiğini bildirdi.

