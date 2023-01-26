Öğrencilerle tek tek ilgilendi

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nu ziyaret etti. Ziyarette, öğrencilere eğitim materyali dağıtıldı.

TC Milli Eğitim Bakanı Özer, okulun sadece yarım gün değil, tam gün eğitim veren bir okul olması için Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun çalışmaları yapacağını, TC Milli Eğitim Bakanlığı olarak kendilerinin de lojistik olarak tüm eksiklikleri karşılayacaklarını kaydetti.

TC Milli Eğitim Bakanı Özer, okula gelişinde, okul öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Veli Sibel Yemenicioğlu ise Özer’i Türk bayrağıyla selamladı.

Ziyarette, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Soner Öyken ile iki bakanlığın bürokratları da hazır bulundu.

TC Milli Eğitim Bakanı Özer, sınıfları gezerek, okul hakkında bilgi aldı. Okul öğretmenleriyle de sohbet eden Özer, ihtiyaçları sordu. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Mahmut Özer, onlara hediyelerini verdi.

Mahmut Özer, ziyareti sonrasında okul önünde velilerin sıkıntılarını da dinledi.