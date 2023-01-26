Davamız ortak

Ankara’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop tarafından kabul edildi.

Verilen bilgiye göre, kabulde Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros ile UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş’un yanı sıra Türkiye - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Konya Milletvekili Orhan Erdem ile KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu yer aldı.

Kabulde ilk sözü alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, komisyonlar arası ziyaretlerin artmasının kendilerini memnun ettiğini belirterek yapılan görüşmelerin verimli olmasını diledi.

TBMM’nin Kıbrıs Türkleri ile her zaman birlikte hareket ettiğini ifade eden Şentop, ortak bir davayı yürüttüklerini kaydetti.

Şentop, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre’de yapılan müzakerelerde ortaya koyduğu vizyonu desteklediklerini söyleyerek, Türk tarafının bugüne kadar yürütülen müzakerelerde çözüm adına önemli adımlar attığını, ancak Rum tarafının Kıbrıs Türklerin varlığını inkar eden anlayışı nedeniyle çözüme ulaşılamadığını belirtti.

Bütün bu gelişmeler sonrası artık yeni bir tez ile hareket etmenin en doğrusu olacağını vurgulayan Şentop, bunun da iki ayrı halk ve iki ayrı devlet olduğuna değindi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler'deki çağrısını desteklediklerini söyleyen Şentop, bu çağrının gereğini de görüştükleri muhataplarına daima aktardıklarını söyledi.

Canaltay: Yeni yöntemler yeni fikirler

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay da konuşmasında tek bir milletin, iki ayrı devletin parlamentosu olarak bulunduklarını ifade ederek Gazi Meclis çatısı altında Anavatan'da bulunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye’den alınan gerek siyasi gerekse ekonomik desteklerle geleceğe emin adımlarla ve güven içerisinde yürümeye devam etiklerine değinen Canaltay, Atatürk’ün “Yurtta Barış Dünya’da Barış” şiarını benimsediklerini kaydetti.

Canaltay, Crans Montana sonrası BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in artık “yeni yöntemler ve yeni fikirlerle” sorunun çözümünün mümkün olacağını belirttiğini anımsatarak, Kıbrıs Türk tarafının da aynı düşüncede olduğunu söyledi.

TBMM’de görüşmeler gerçekleştirildi

Temaslarda bulunmak amacıyla Ankara’da bulunan Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşmelerde bulundu.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Komite heyeti ilk görüşmesini Ziya Altunyaldız başkanlığındaki TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile yaptı.

Burada bir konuşma yapan Komisyon Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Altunyaldız, hem ülkeler arası hem de küresel alana dönük ilişkilerde bir süreç yaşandığını ifade ederek KKTC’nin güçlendirilmesi ve refah düzeyinin arttırılmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Altunyaldız, Kıbrıs meselesinde eski parametrelerde çözüm yolu aranmasının çok mümkün görülmediğini ifade ederek KKTC’nin egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsünün tescili konusunda mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Komite heyeti TBMM bünyesinde ikinci görüşmesini Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile gerçekleştirdi.

İlk sözü alan Komisyon Başkanı Ak Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün adada bulunmasının kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ifade ederek bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın net ifadeleri olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyetinde Komite Başkanı Canaltay’ın yanı sıra, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros ile UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş bulunuyor.

Komite onuruna yemek…

Türkiye- KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyeti onuruna yemek verdi.

