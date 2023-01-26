Açık çek verdi

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da hazır bulundu.

Görüşmenin ardından iki bakanlığın heyetleri çalışma toplantısı yaptı. Toplantının ardından basın toplantısı düzenlendi.

KKTC’de yetişen nesillerin dünyaya erişme noktasında yeterliliklerini geliştireceklerine inanç belirten Çavuşoğlu, bu yolculukta da Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu hissettirdiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de, ikinci dönem tüm özel eğitim okullarında tam gün eğitime geçilmesine yönelik desteğin sağlanacağını, 16 Şubat’ta başlayacak yeni dönemde özel eğitim okullarının tam gün eğitim vereceğini açıkladı.

Tüm okullarda kütüphane kurulacağını söyleyen Özer, dijitalleşmenin önemine vurgu yaparak, Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi’ni (ÖDS) ve Öğretmen Bilişim Ağı’nın (ÖBA) KKTC’de de hizmete sunulacağını belirtti.

Tüm okullara kütüphane kurulacağını söyleyen Özer, mesleki eğitime yönelik de destek sağlanacağını kaydetti.

Çavuşoğlu: Türkiye her zaman KKTC’nin yanında

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlıklar arasında imzalanmış protokolleri gözden geçirme, iş birliğini artırmaya yönelik nezaket ve çalışma ziyaretlerinin yapıldığını söyleyerek, bu kapsamda güçlü bir kadroyla ziyaretin gerçekleştiğini belirtti.

Çavuşoğlu, toplantıda değerlendirme yapıldığını, Bakan Özer'in KKTC gençliğine katkılar yapmak arzusuyla ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

Eksiklerin masaya yatırıldığını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman KKTC halkının yanında olduğunu ve Bakan Özer'in eksiklikleri giderme noktasında özveri ortaya koyduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Bakan Özer’e ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Özer: 50 özel eğitim rehber öğretmeni gönderilecek

TC Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de KKTC’de bulunan 7 özel eğitim okulunun öğretim materyallerinin tümünü Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın karşılayacağını, bu okullarda tam gün eğitime geçilmesi için gereken altyapının tamamlanmasına yönelik desteğin verileceğini açıkladı.

Özer, hedefin ikinci dönemin başlayacağı 16 Şubat’a kadar tüm ihtiyaçları karşılayarak ve 50 tane özel eğitim rehber öğretmenini KKTC’ye göndererek, özel eğitimde tam gün eğitimi başlatmak olduğunu söyledi.

Özer, öğrenci ve öğretmenlerin bireysel gelişimini sağlama ve yardımcı kaynakla ilgili ihtiyaçları karşılama adına geliştirilen Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi’ni (ÖDS) de ÖDS KKTC olarak, KKTC’deki öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunacaklarını ifade etti.

KKTC’deki okulların bilişim altyapısının güçlendirilmesi adına 750 akıllı tahta gönderileceğini dile getiren Özer, mesleki eğitimle ilgili de iş birliği yapılacağını belirtti.

Tüm okullara kütüphane

Özer, “KKTC eğitim sistemindeki tüm okulları o okulların eşdeğeri olan Türkiye’deki en iyi okullarla eşleştireceğiz. Bu eşleştirmenin ilk meyvesi olarak da KKTC’deki tüm okullara kütüphane kuracağız” dedi.

E-Sınav Merkezi açılışı yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Lefkoşa’da bulunan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi binasına yapılan Elektronik Sınav (E-Sınav) Merkezi’nin açılışı yapıldı.

E-Sınav Merkezi'nin açılışını Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptı.

Açılış töreninde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Bakanlık bürokratları da yer aldı.

Tam donanımlı 22 bilgisayarın yer aldığı E-Sınav Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurt dışında açtığı ilk E-Sınav Merkezi olma özelliği taşıyor. Açılan merkezle, KKTC’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Türkiye’ye gitmek durumunda kalmadan elektronik ortamda hazırlanan çeşitli sınavlara girebilmesi amaçlanıyor.

Özer’den Töre’ye ziyaret

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, milli ve manevi değerler olmazsa bir yol kat etmenin mümkün olmadığını söyleyerek, bu değerleri öne çıkaracak bir eğitim sistemi geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Töre, KKTC’de resmi temaslarda bulunan Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i kabul etti.

Kabulde, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yer aldı.

Meclis Başkanı Töre kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin “Ne mutlu Türküm diyene" diyebilen herkesin devleti olduğunu ifade etti. Türk milletinin milli hak ve menfaatleri ile Kıbrıs Türk halkının milli hak ve menfaatlerinin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini söyleyen Töre, bilim, teknoloji ve e-devlet projelerinin önemli olduğunu ancak milli şuurun bunlardan daha öncelikli olduğunu kaydetti.

Başbakan Üstel, Özer’i kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, KKTC’de günübirlik resmi temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Konuk Bakan Özer, Kıbrıs’ın Türkiye için önemini vurguladığı konuşmasında, “Eğitimdeki birikimlerin tamamını KKTC Devleti ve halkıyla paylaşmaktan mutluluk duyacağız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başbakan Ünal Üstel de, hükümet olarak eğitime önem verdiklerini kaydederek, “Ülkemizi daha ileriye götürebilecek olan eğitimdir” açıklamasında bulundu.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda bugün öğle saatlerinde gerçekleşen kabulde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile ve Başbakanlık bürokratları da hazır bulundu.